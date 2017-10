Cristina Kirchner sobre Milagro Sala: "Fue prácticamente secuestrada"

La ex presidenta Cristina Kirchner denunció este sábado que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, "fue prácticamente secuestrada, arrastrada y llevada en un auto sin patente" al penal de Alto Comedero, ante lo cual le pidió al Gobierno y la Corte Suprema de Justicia que "pongan un freno a tanta locura y violación de los derechos humanos".Durante un acto en el partido bonaerense de La Matanza, la candidata a senadora nacional repudió la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos de revocar el beneficio que había ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)."Cuando veo cosas como las que pasaron hoy a la mañana, cuando una mujer que estaba cumpliendo una medida de la CIDH en su casa fue prácticamente secuestrada, arrastrada y llevada en un auto sin patente... no quiero más autos sin patente en mi país llevándose gente. No podemos volver a permitir que haya autos sin patente llevándose gente", resaltó.En ese marco, la referente opositora advirtió que esa "sombra" es "la amenaza de las restricciones a las libertades".Y agregó: "Es necesario que más allá de cuál sea la ubicación partidaria, de a quién piensen votar o lo que piensen hacer, no permitamos que vuelvan a ocurrir cosas como las de hoy y exijamos que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto, que el Estado nacional, a través de los organismos de la Constitución, la Corte o el Poder Ejecutivo pongan un freno a tanta locura y violación de los derechos humanos".Acompañada por la intendenta local, Verónica Magario, y el candidato a diputado nacional Fernando Espinoza, la exjefa de Estado finalmente también se refirió a la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez durante un operativo de la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen."De Santiago todavía no sabemos nada, aunque imaginamos todo, desgraciadamente", lanzó, en alusión a las acusaciones que pesan sobre los efectivos de la fuerza de seguridad respecto de una presunta desaparición forzada.