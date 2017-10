Arrojaron huevos contra el vehículo en el que se trasladaba Macri

Tras arribar al aeropuerto de Santa Rosa, los vehículos oficiales fueron guiados hasta el Club Fortín Roca por efectivos de la Policía de La Pampa a bordo de motos y custodiados por camionetas de la Policía Federal.En el trayecto, un grupo de alrededor de 20 personas atacó el auto Audi gris en el que viajaba Mauricio Macri: algunos de los manifestantes tenían remeras con la consigna "No a Portezuelo", de la campaña que lanzó la provincia contra una represa sobre el Río Colorado en Mendoza."Había 20 personas en la rotonda del aeropuerto que tiraron huevos, algunos palos. Es parte del pasado y no querer ver que la provincia puede cambiar, y también un poco orquestado por el PJ de La Pampa", relataron a NA integrantes de la comitiva que viajaban junto al jefe de Estado.En ese sentido, las fuentes consultadas remarcaron que fueron "guiados por la Policía de La Pampa que obviamente trató de no evitar que eso pasara" y se quejaron: "Es lamentable por parte de la seguridad del Gobierno provincial que no puede ni siquiera cuidar a un Presidente".Asimismo, fuentes gubermentales revelaron NA que miembros de Casa Militar se habían reunido este jueves por la mañana con el ministro de Seguridad provincial, Juan Carlos Tierno, para pedir que se custodiara "fundamentalmente en las zonas en que la caravana debía disminuir la velocidad", como la mencionada rotonda, lo que finalmente no se hizo."La seguridad cuando un Presidente va a una provincia es del gobierno provincial, pero no había seguridad en las zonas solicitadas. Además, sin previo aviso la policía cambio de rumbo y la caravana debió tomar por un lugar alternativo y fue nuevamente atacada a huevazos", señalaron.Según indicaron, el vehículo del mandatario fue atacado a huevazos en dos oportunidades: antes y después de visitar a una panadera de Santa Rosa que lo había contactado a través de Facebook.

Sin embargo, destacaron que el líder del PRO "no le dio relevancia" al ataque sufrido en la previa del acto partidario en respaldo a la candidatura del diputado nacional Martín Maquieyra a renovar su banca.Una vez llegado al Club Fortín Roca, Macri resaltó la "inmensa alegría" que le generó la reducción en el Índice de Pobreza, aunque aclaró que "no es para sentarse y quedarse con eso, sino que es sólo el comienzo".En ese momento, una persona que se encontraba en el lugar cuestionó al jefe de Estado a viva voz, por lo que fue retirada del lugar: "¿Y a los mapuches qué nos dice? ¿Cuándo nos va a dejar de reprimir?"."También los mapuches y todos los pueblos originarios tienen que tener una oportunidad, una oportunidad de trabajar", respondió rápidamente el líder del PRO, para luego ser respaldado por los presentes que callaron al joven y gritaron el tradicional "Sí, se puede" del frente oficialista.Fuentes oficiales indicaron a que el joven que increpó a Macri "se llama Nahuel Alejandro Akawnan y trabaja para el Ministerio de Turismo de la provincia".Akawnan es lonko de la Comunidad Mapuche Newen Lelfün Mapu, de La Pampa: esa comunidad no tiene personería jurídica y a través del Gobierno provincial presentó un reclamo de restitución del cráneo del Cacique Namuncurá (que está en el Museo de La Plata y que varias comunidades -y los descendientes- piden que lo devuelvan).El de este jueves en La Pampa no fue el primer ataque que sufre el Presidente, quien ya había pasado por momentos similares durante visitas a la ciudad bonaerense de Mar del Plata y a la rionegrina de Villa Traful, entre otros.Junto al mandatario estuvieron el diputado nacional y candidato a renovar su banca Martín Maquieyra; y el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister."Ellos no quieren cambiar, quieren que las cosas sigan igual. El Presidente viene porque quiere que La Pampa salga para adelante", señaló el joven postulante de 28 años, quien advirtió sobre "el miedo" del peronismo local.En ese sentido, el legislador advirtió en el acto partidario que los dirigentes del PJ pampeano "están nerviosos, e incluso usando las agresiones y la violencia verbal".Y agregó: "Todo este equipo puede terminar con esa dinastía, con esos 34 años de las mismas personas".En las PASO del 13 de agosto, el frente Cambiemos obtuvo 47 puntos y sacó una ventaja de 10 sobre el Partido Justicialista, que sufrió así su primera derrota desde 1985.El gobernador Verna mantiene un tensa relación con la Casa Rosada y ya tuvo varios cortocircuitos, principalmente por la decisión provincial de negarse a transferir las cajas previsionales a la Nación y rehusarse -junto a San Luis- a apoyar el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que acordó el Gobierno nacional con las restantes 22 jurisdicciones.