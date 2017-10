"La provincialización de Salto Grande es un compromiso con los entrerrianos"

Los candidatos a diputados por el Frente Justicialista Somos Entre Ríos se reunieron en Gualeguay con representantes de más de 20 instituciones de la ciudad. El encuentro fue en la sede de Bomberos Voluntarios de Gualeguay. "La provincialización de la represa de Salto Grande no es una promesa de campaña. Es un compromiso que asumimos con todos los entrerrianos. Vamos a pelear por los recursos de la provincia", enfatizó Juan José Bahillo."En esta campaña tratamos de acercarnos y estrechar un vínculo con las asociaciones e instituciones que trabajan en cada comunidad. Las organizaciones tienen un gran compromiso con la comunidad y conocen la problemática y las necesidades y es fundamental vincularnos desde el Estado para cooperar. Unos y otros perseguimos los mismos objetivos", explicó Bahillo.Bahillo explicó la propuesta de los candidatos de Somos Entre Ríos: "Queremos construir una mejor política. No vamos a ir al congreso a oponernos por oponernos. Al contrario, vamos a acompañar las decisiones que mejoren la calidad de vida de los argentinos. Pero antes que nada, vamos a priorizar los intereses de los entrerrianos", señaló."Los entrerrianos aportamos mucho más de lo que recibimos. La matriz económica y productiva que tiene Entre Ríos, que tiene 13 cadenas de valor, que tiene 2100 industrias, que genera 31 mil puestos de trabajo de manera directa y 130 mil de manera indirecta aportan?junto con Santa Fe y Córdoba- más del 35% de las exportaciones del país. Y los entrerrianos recibimos muchos menos de lo que aportamos. Y eso es lo que queremos ir a discutir al congreso de la nación", explicó Bahillo."Entre Ríos es uno de los grandes generadores de energía, a través de Salto Grande. Y resulta que los entrerrianos -que ponemos la infraestructura, ponemos el trabajo, ponemos el río Uruguay, que es propiedad de la provincia porque así lo establece la Constitución Nacional, no solo no recibimos nada ?a diferencia de otras provincias que aportan al sistema energético nacional (mediante regalías)- sino que pagamos la luz el 300% más caro que en Capital Federal. Hay una injusticia que le causa un perjuicio a los entrerrianos", detalló."Como dijo el gobernador Bordet, el 23 de octubre levantaremos las banderas de la provincialización de Salto Grande para que los entrerrianos paguemos menos luz, rinda más el salario familiar y exista más competitividad en las trece cadenas de valor que integran la economía provincial", reafirmó el candidato.Bahillo estuvo acompañado por sus compañeras de lista Mayda Cresto, Carolina Gaillard, Claudia GIeco y el secretario de la Gobernación y jefe de campaña Edgardo Kueider. También participaron el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, la diputada Mariela Tasistro y Luis Erro. Los candidatos culminaron la jornada en un encuentro con ex policías y compartieron un acto militante con el peronismo local.