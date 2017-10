"Mi vieja lo espera a Santiago vivo todos los días, por eso, tengo esperanza"

Sergio Maldonado contó qué lo motiva en la búsqueda de su hermano Santiago, víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto.

"Mi vieja lo espera a Santiago vivo todos los días, por eso todavía tengo esperanza", le dijo a FM Blue y explicó: "De Macri no recibimos ni un llamado".

"La imagen de Santiago la tengo presente todo el tiempo, no la puedo sacar de mi cabeza", reveló y reconoció: "Muchas veces me quiebro y lloro cuando recuerdo cosas de Santiago, lo uso como terapia".



"Por la diferencia de edad para mi Santiago sigue siendo un nene, pero ya es un hombre de 28 años", reconoció sobre el joven desaparecido en medio de la represión de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen.

"Santiago es muy solidario, le pasó lo que le pasó por solidarizarse con una causa", cerró. Fuente: (Infonews).-