Cafesg reclama a la Nación el pago de una deuda de más de 85 millones de pesos

El Directorio en pleno de la Cafesg reclamó a la Nación que "envíe los más de 85 millones que nos debe". El reclamo surgió a partir de declaraciones del presidente de la CTM, Roberto Niez, quien afirmó que "en lo que va del año se generaron excedentes por más de 104 millones de pesos". Desde la Cafesg manifestaron que sólo se les pagó 19 millones, por lo que la deuda asciende a 85 millones.



"El monto exacto ingresado a la Cafesg durante 2017 en concepto de excedentes girado por el Gobierno nacional es de 19.415.198 millones de pesos, muy alejados de los más de 104 millones que -afirma CTM- se han generado durante este año", se indicó desde la Cafesg.



Asimismo, el Directorio cuestionó "cuál es la intencionalidad de no enviar esos fondos que le pertenecen a la Cafesg, sabiendo como se sabe y es de público conocimiento, que el Gobierno provincial está abonando sueldos y gastos operativos porque el organismo no tiene recursos debido precisamente a la falta de pago de los excedentes".



"Pareciera que, mientras este Directorio trabaja día a día por hacer de la Cafesg un mejor organismo, y lucha por la continuidad de los fondos para la Región, otros desconocen a la Cafesg y lo que ésta representa para cientos de miles de entrerrianos de la Región de Salto Grande", sostuvo.



Además, los funcionarios del organismo provincial desean que "esto no forme parte de especulaciones políticas de ningún tipo, ya que los tiempos actuales reclaman de parte de la sociedad gestos de convivencia política donde primen los intereses de los ciudadanos por encima de los partidarios, ya que hacer lo contrario significaría sabotear a cientos de miles de entrerrianos la posibilidad de beneficiarse con obras públicas, miles de empleos directos e indirectos, programas de capacitación y desarrollo, y todas las acciones que la Cafesg ha llevado adelante durante todos estos años".



"Nadie puede desconocer la importancia y relevancia de la Cafesg para la región de Salto Grande, por eso reclamamos pública y formalmente el envío inmediato de los más de 85 millones de pesos que se han generado en lo que va de 2017 en concepto de excedentes por la explotación de la Represa de Salto Grande, e invitamos a Roberto Niez y demás miembros de la Delegación Argentina de CTM que acompañe y ponga el mismo énfasis en el pedido y no que se queden en la liviandad de simplemente mencionarlo en una nota de prensa", se afirmó luego.



Luego indicaron que "desde el año 2003 ingresaron a la Cafesg 1.867.072.978,95 millones de pesos, ejecutados y rendidos, traducidos en obras de infraestructura fundamentales en los ocho departamentos de la región de Salto Grande, así como en programas de desarrollo. Cifra alejada de los 300 millones de dólares según la cotización actual a la que hace mención CTM". Las obras financiadas con excendentes "Dentro de los más de mil cien millones invertidos en obras se pueden mencionar las 600 viviendas en Federación, más de cien cuadras de asfalto en la región, parque acuático Federación, autódromos de Concordia y Concepción del Uruguay, termas del lago de Concordia (Ayuí y Punta Viracho), más de 400 cuadras de cordón cuneta, paseo arroyo Concordia, Escuela 44 de Federación, restauración completa dela escuela Normal de Concpción del Uruguay, puesta en valor del Castillo San Carlos de Concordia, ampliación edificio Uader en Concepción del Uruguay, gas natural en departamentos Concordia y Federación, plazas y paseos públicos, obras de saneamiento ambiental tales como cloacas, lagunas de tratamiento y desagües pluviales, más de 200 kilómetros de caminos de ripio, obras de iluminación en todos los departamentos de la región, edificios centros cívico de Chajarí y Concordia, centro de convenciones de Concordia y Villaguay, cancha de hockey y pista de atletismo profesionales en polideportivo Concordia e incontables obras más.



Lo llamativo, es que de esos más de 1800 millones de pesos, solamente los 19 millones mencionados se generaron e ingresaron desde la actual gestión Nacional y de CTM, adeudándose aún, a pesar de la situación de desfinanciamiento que vive el organismo, más de 85 millones correspondientes al corriente año", se detalló desde la Cafesg.



"Por último, reiteramos nuestro pedido público, también hecho por los canales administrativos formales, para que el Gobierno Nacional remita inmediatamente los fondos generados en concepto de excedentes en lo que va de 2017 adeudados a Cafesg, que según el propio presidente de CTM, Roberto Niez, y demás miembros de ese organismo, asciende a más de 85 millones de pesos, porque es dinero de todos los entrerrianos", finaliza el comunicado.