Deportistas convencionales y adaptados realizaron actividades en Parque Berduc

Más de 120 deportistas convencionales y adaptados de toda la provincia participaron de una jornada de integración deportiva en el Parque Berduc de Paraná, en el marco de la Semana de la Integración promovida por el Gobierno de Entre Ríos."Hay un gobierno presente que apuesta a formar una provincia realmente inclusiva" sostuvo la esposa del gobernador, Mariel Ávila, al dar comienzo a la jornada en la que deportistas convencionales y adaptados participaron de actividades recreativas de forma integrada. La actividad se desarrolló en el renovado predio del Parque Escolar Enrique Berduc y congregó a más de 120 jóvenes de diferentes puntos de la provincia, alumnos de escuelas de educación especial y público en general.En ese contexto, Ávila afirmó que "vamos a allanar el camino para que nos incluyan a todos" y aseguró que la inclusión "es una política de Estado en esta gestión, en este camino estamos, tomando las medidas necesarias para que Entre Ríos sea una provincia inclusiva, que tenga todas las medidas de accesibilidad para que todos podamos compartir todo".Además, precisó que hay una grilla de actividades que se desarrollarán durante la semana: "hoy es la deportiva, con el área de deportes, y mañana seguiremos con charlas y luego una gran feria inclusiva en la Plaza Mansilla a la que están todos invitados"."Mientras estemos en gestión, lo que queremos es allanar el camino para que los chicos se sientan incluidos y que la sociedad integre a las personas con discapacidad, que puedan acceder a espacios públicos, que haya playas accesibles, museos accesibles", detalló Ávila, y explicó que el objetivo es que "las ciudades no tengan obstáculos arquitectónicos que hagan que una persona tenga imposibilidad para moverse en esta provincia. Tenemos la voluntad y lo estamos haciendo".La semana de la integración es un esfuerzo conjunto llevado adelante por distintos organismos de los tres poderes del Estado. En ese marco, la Jornada de Inclusión Deportiva, es una actividad recreativa donde se expuso la práctica de distintos deportes inclusivos, como básquet en silla de ruedas, fútbol de talla baja, fútbol para ciegos, atletismo adaptado y ciclismo adaptado.El secretario de Deportes, José Gómez, señaló que están "muy contentos de poder trabajar para aportar a esta semana de la integración desde lo deportivo, y orgullosos por el trabajo que se realiza en la provincia. Acá hay un equipo de entrenadores que día a día con mucho esfuerzo a lo largo y a lo ancho de la provincia trabajando en silencio, preparan a nuestros atletas y es una alegría enorme poder trazarlo en equipo junto al Iprodi y el Consejo General de Educación, porque hay un gobierno provincial que fomenta el deporte y la inclusión".Por su parte, la secretaria de la Niñez, Familia y Discapacidad, a cargo del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce, resaltó que "los chicos están muy contentos porque se les está brindando un espacio especial. Ellos pasan a tener mucho protagonismo y no solamente en el momento de la competencia. El hecho de que los hayamos llamado para que vengan a mostrar lo que hacen, pero también para poder hacer juegos y competencia de distintas disciplinas combinadas las personas con discapacidad y las que no tienen discapacidad".Además agregó que "se está brindando la posibilidad a los estudiantes de educación física para que vayan buscando la especialidad y sepan lo que es trabajar en deporte adaptado".Finalmente, el director de Educación Especial del Consejo General de Educación (CGE), Sergio Dines, subrayó que "nosotros seguimos la consigna que ha dicho nuestro gobernador, que el primer territorio que se habita es el vínculo"."Creemos que la educación es uno de los caminos como sociedad, y creemos que este es nuestro pequeño granito de arena para seguir construyendo. Desde el Concejo General de Educación propiciamos estos encuentros y hemos articulado con los distintos sectores un trabajo de un equipo muy grande que seguimos transitando por los derechos de las personas con discapacidad y por los derechos de los entrerrianos en general", completó Dines.La semana de la integración continúa con actividades programadas para los días jueves y viernes en la capital entrerriana.Jueves 5: Reconocimiento a Instituciones. Acto de encuentro donde se distinguirá a entidades de la sociedad civil vinculadas al trabajo en discapacidad, propiciando a su vez un intercambio de experiencias con tres jóvenes con discapacidad trabajadores del Estado. A las 18, en el Senado de la provincia de Entre Ríos.Viernes 6: Feria inclusiva "el desafío de emprender". Espacio para compartir la producción de emprendedores entrerrianos, con prioridad a emprendimientos que trabajan con personas con discapacidad, integrando iniciativas de distintos rubros y trayectorias. Habrá a su vez radio abierta, exposición de la muestra fotográfica Mujeres Empoderadas, circuito de barreras de accesibilidad (a cargo de Fabricio Alegre y Damián Reca), entrega de certificados de talleres de manipulación de alimentos y suelta de globos. De 9 a 14, en la Plaza Mansilla.