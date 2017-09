Proponen crear un Banco Municipal en Gualeguaychú

Con 74 años, Dante Pérez se sentó en la banca nº 14 y ante el Concejo Deliberante de Gualeguaychú y presentó su proyecto para la creación del Banco Municipal de Gualeguaychú, una institución como pocas en el país que, según su propuesta, facilitaría no sólo la administración de los fondos municipales sino que brindaría un abanico de beneficios para los vecinos de la ciudad, sobre todo a los sectores más humildes.



"La caja de jubilaciones, los créditos, las becas de estudio, el ingreso del Municipio de todas sus dependencias -impuestos, multas, tasas-, el cobro de la factura de la Cooperativa Eléctrica y los demás servicios municipales y provinciales, entre otras muchas cosas, podrían estar canalizadas a partir del Banco Municipal, al igual que muchos entes autárquicos, que podrían estar agrupados bajo la misma, explicó a ElDía el ideólogo del proyecto, que en su haber tiene más de 30 años de trabajo en el sector bancario siendo gerente de la sucursal del banco Bersa de Bovril, Urdinarrain y La Paz.



A diferencia de otras instituciones bancarias estatales, como el Banco Nación, un banco municipal podría ser más beneficioso, en lo específico, al vecino de Gualeguaychú: "El banco tiene que ser una herramienta para fomento, dedicada a la gente y los empleados. Y la lógica es simple: con un Banco Municipal tendremos la tasa que financia las reparticiones más bajas", acotó Dante antes de ampliar: "Funcionaría con la misma lógica de un banco, pero no con el intereses de lucro que puede tener cualquier entidad bancaria del sector privado. En Gualeguaychú tenemos 8 bancos, inclusive una sucursal del más grande del mundo. Pero uno municipal ayudaría a los vecinos que no tienen tanto recurso o respaldo".



Pérez, que comenzó a estudiar abogacía una vez jubilado y que se recibió a los 68 años, tiene en la mente el proyecto del Banco Municipal de Gualeguaychú desde que comenzó la discusión sobre la creación de la Carta Orgánica; sin embargo recalcó que no es necesario uno para que prospere el otro proyecto.



"No es algo a corto plazo, pero si todos los sectores de la política se ponen de acuerdo, y sean cuales sean los Gobiernos que lleguen en el futuro se siga este mismo camino, el Banco Municipal de la ciudad se puede lograr", recalcó por su parte el concejal de Cambiemos Pablo Echandi, que se entusiasmó con la propuesta de Dante Pérez cuando fue expuesta en el HDC.



"No es un proyecto inviable, creo que muy pocas cosas lo son, sólo se necesita que los sectores políticos sigan una misma línea. Necesitamos de un acuerdo general entre todos los partidos políticos para que nadie lo deje de continuar. De nuestra parte estamos dispuestos a encontrar ese consenso y trabajar en conjunto. No es algo imposible, más allá de las diferencias políticas que puedan llegar a haber entre los bloques", manifestó el concejal opositor.



Actualmente, en Argentina, existe el Banco Municipal de Rosario, el único banco público de origen local, y en Santa Fe, los legisladores locales votaron por unanimidad la creación de un banco municipal.



Otro de los proyectos que tendría la creación de una institución bancaria estatal en la ciudad son los convenios que dicho ente podría generar con los comercios locales con el fin de abaratar la canasta familiar. El mejor ejemplo es el del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que con los acuerdos logrados puede ofrecer descuentos de hasta un 50% durante dos días a la semana para la compra de insumos. Según los concejales que ven con buenos ojos la propuesta, eso se podría hacer en Gualeguaychú con un Banco Municipal.



"Todo nace de las municipalidades, porque son la cara visible ante el ciudadano. Es la primera ventanilla a la cual recurre un vecino en busca de ayuda o contención. ¿De dónde nace el federalismo puro? De las municipalidades. Y en este caso, tiene que ser el Municipio el que ponga en marcha un banco propio, para beneficio de todos los vecinos y los recursos de los gualeguaychuenses", concluyó Dante Pérez, quién además remarcó que, más allá de la repercusión por su presencia en el HCD, "lo que más satisfacción genera es la gente que me para en la calle y me felicita. Eso es lo más importante: que el pueblo esté feliz con la idea".