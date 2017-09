Macri recibirá a Obama la semana que viene

El presidente Mauricio Macri recibirá la semana que viene en Buenos Aires al ex mandatario estadounidense Barack Obama.



Será un encuentro "breve e informal", según lo graficaron varios funcionarios de la Casa Rosada. La intención de Macri es recibir a Obama el jueves 5 en la residencia de Olivos antes de que el ex mandatario norteamericano parta rumbo a Córdoba para participar en la Cumbre Economía Verde 2017. Allí el ex presidente de los Estados Unidos dará una conferencia.



"Se trata de un ex presidente de Estados Unidos al que le tiene mucho respeto, lo quiere saludar y no se dejará pasar el momento para que Macri ratifique su amistad con Obama más allá de que ahora en Washington haya un presidente de otro signo político", expresó a Infobae un encumbrado funcionario del Gobierno en abierta relación al presidente Donald Trump, que no comulga con muchas de las ideas de Obama.



No obstante, más allá de esto y de la cercanía que Macri estableció con Trump en los últimos tiempos no quiere dejar de mostrar su respeto por Obama. La reunión no tiene horario fijado, pero se prevé que será por la mañana, antes de que el ex presidente norteamericano se traslade a Córdoba. Allí lo espera una activa agenda de dos días en la cumbre que está cargo del gobierno de la provincia de Córdoba y de la Advanced Leadirship Foundation. En la primera edición de esa cumbre, celebrada en 2016, asistieron cuatro premios Nobel y se postularon más de 4.500 personas, de las cuales resultaron seleccionadas 300 como líderes de opinión.



Más allá de que se tratará de un encuentro "breve e informal" como dijeron en el Gobierno, la reunión de Macri con Obama no dejará de tener un significado político importante por varios motivos: el ex presidente norteamericano y el mandatario argentino comparten la idea de desarrollo sustentable y ambos suscribieron al acuerdo de Cambio Climático de París que este año Trump desterró de plano en la cumbre del G20 en Alemania. Esta señal de Macri es otro esquema de diferenciación con la administración actual de Estados Unidos. Además, Obama expresó en los últimos tiempos varias críticas a la administración de Trump, sobre todo por aquellas medidas que intentan dar por tierra lo que construyó el ex mandatario de Estados Unidos como el servicio de seguridad social.



En el Gobierno creen que más allá de estas diferencias que existen con Trump la Argentina igualmente se encamina hacia una relación "madura y estable" con Washington. En el Departamento de Estado también resaltan el hecho de que muchas iniciativas que encaró Obama con la Argentina fueron continuadas luego por la administración de Trump más allá de las diferencias de signos políticos. Esto es en temas como la cooperación científica, tecnológica, los acuerdos de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y el incremento del comercio bilateral.