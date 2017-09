Justicia ratificó que el Gobierno debe restituir las pensiones por discapacidad

La Cámara Federal de la Seguridad Social le ordenó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que restituya las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja por la cartera que lidera Carolina Stanley. Así lo determinaron los jueces de la Sala II de la Cámara Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, quienes dispusieron una "resolución interlocutaria" mientras resuelve la cuestión de fondo.



Luego de que a comienzos de septiembre la Justicia Federal ordenara restablecer las pensiones por discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social apeló la medida, y ahora la Sala II resolvió restituir las pensiones. Entre sus argumentos, el tribunal sostuvo su postura con el objetivo de evitar que queden "en el más absoluto desamparo los derechos alimentarios e irrenunciables" de quienes son beneficiarios de esa pensión.



La decisión del tribunal afecta a un número no establecido de personas, ya que, por un lado, el Ministerio admitió haberles quitado la pensión a unas 9.700 personas, pero la Asociación Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) denunció que se trató de unos 170 mil beneficiarios los que fueron afectados por la decisión del Gobierno.



El fallo de la Cámara resulta clave, ya que a partir de la decisión de la Sala II, miles de personas que habían perdido el ingreso volverán a percibirlo, ya que desestimó el "efecto suspensivo" que había sido impuesto cuando la Justicia aceptó la apelación de Desarrollo Social.



Sin embargo, según fuentes del Ministerio a cargo de Carolina Stanley, el enfrentamiento judicial perdió sentido ya que las pensiones fueron devueltas a los pocos días de que fuera tomada la medida de cesar parte de los beneficios.



En esta línea, ayer Stanley aseguró que "devolvimos todas las pensiones dónde se cometieron errores, yo públicamente pedí las disculpas del caso por las situaciones de aquellas pensiones que habían sido dado de baja que no tenían que ser dadas de baja, y justamente como se hizo la devolución mucho antes de que la Justicia exigiera esto".



A comienzos de septiembre, la Justicia Federal había ordenado que se restablecieran "en forma inmediata" las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja por el Gobierno de manera provisoria. Así lo había dispuesto Adriana Cammarata, a cargo del juzgado de Seguridad Social N° 8, quien consideró que el beneficio les fue suspendido a varias personas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso para hacerlo.



Cammarata había hecho lugar a una medida cautelar que había sido solicitada por la REDI, pero el 14 de septiembre, el Gobierno apeló la decisión de la magistrada y esa apelación fue aceptada, lo que generó enojo en la REDI y otras organizaciones que representan los derechos de las personas con discapacidad ya que el Gobierno había prometido dar marcha atrás con la medida original y restituir todas las pensiones que habían sido quitadas.



Pero el enojo de esas organizaciones no fue solo con el Gobierno, ya que en su momento la abogada de la REDI Varina Suleiman sostuvo que el primer fallo que ordenaba restituir las pensiones "había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar".



Ahora, tras el nuevo fallo judicial, el Gobierno está obligado a restituir las pensiones, al tiempo que la Sala II resuelve la situación de fondo.