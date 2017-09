Se realizó en Paraná el Foro de Economía Social

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"La única justificación que tiene el monopolio del juego en manos del Estado es que los excedentes se distribuyen con fines sociales, y eso está establecido por Ley", afirmó el gobernador Gustavo Bordet en la apertura del Foro de Economía Social que se realizó este viernes, en el marco de los cinco años de la sanción de dicha norma.



En el acto, que se realizó en La Vieja Usina de Paraná, Bordet estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta. En la ocasión también se entregaron nuevos aportes y subsidios a emprendedores.



"Poder generar aportes para nuevos emprendimientos quiere decir que hay un programa que está funcionando y que lo está haciendo muy bien porque hay un material humano que acompaña con convencimiento este tipo de políticas públicas, que están instauradas en la provincia por Ley. Esto le da previsibilidad y asegura la continuidad en el tiempo para el sostenimiento de cientos de familias entrerrianas que se animaron a emprender", afirmó Bordet.



Destacó que los aportes que se entregan, por ley, tienen una afectación de los excedentes del producido por los juegos de azar en la provincia. "La única justificación que tiene el monopolio del juego en manos del Estado es que los excedentes o ganancias se distribuyan con fines sociales. Por eso también es orgullo que en Entre Ríos estos porcentajes estén aplicados a la economía social, también buena parte de ellos van destinados al deporte, a clubes y federaciones de la provincia y en materia de salud y seguridad. Esto está perfectamente legislado para que nadie cambie estas reglas de juego, para que seamos una provincia previsible, que tengamos un horizonte de futuro", aseguró Bordet.



El gobernador definió como "muy importante" el Foro porque "la economía social está justamente en el entramado de nuestra sociedad. Tiene que ver con los emprendedores y con quienes se animan realizar por cuenta propia, y nuestro gobierno apoya estas iniciativas con un esfuerzo que, si lo computamos desde el inicio hasta ahora, es una suma cercanas a los 100 millones de pesos invertidos en esa economía que propende al desarrollo y a sustentar el trabajo y esfuerzo de muchas familias en Entre Ríos", precisó.



Esta entrega de aportes "es sellar y fortalecer un compromiso de seguir trabajando en este sentido", expresó, antes de agregar que "ésta es una manera de reparar injusticias para muchas familias entrerrianas que no pudieron acceder al empleo formal pero que con mucha dignidad pueden llevar el pan a su casa con el fruto del esfuerzo y trabajo propio".



Dijo que en cada rincón de la provincia existen los emprendedores como así también instituciones. "Hemos fomentado todo lo que significa el asociativismo y cooperativismo, que son formas solidarias de asociarse. Nada se logra en soledad, a veces es necesario el esfuerzo compartido, el que nace de tener objetivos comunes y de poner unirlos también se trata nuestra tarea. Por eso nuestros cooperativistas, las asociaciones sin fines de lucro que están en toda la provincia también tienen prioridad en nuestros programas porque llegan con su esfuerzo asociado a cubrir las necesidades de cientos de familias ", sostuvo Bordet.



Finalmente, hizo hincapié en el "espíritu alegre que se pone de manifiesto en cada encuentro de estos y que nos alienta a redoblar el esfuerzo porque sabemos que no es vanos, que familias e hijos que necesitan de este Estado presente. Hoy renovamos este compromiso, decimos más que nunca que todos juntos podemos hacer posible que muchos entrerrianos tengan la dignidad necesaria y para eso trabajaremos todos los días de nuestra gestión".



Construir un presente y un mañana



Por su parte, la ministra Laura Stratta agradeció a los presentes por la participación y remarcó "el fuerte compromiso que tiene el gobernador de la provincia con la economía social, que se traduce en políticas públicas concretas y programas que llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se hacen carne en las miles de historias a las que el Estado llega generando oportunidades donde no las hay".



Con respecto al rol del gobierno, Stratta destacó: "Creemos que el Estado tiene la obligación de trabajar para revertir las situaciones de desigualdad que se presentan en nuestra sociedad. Nosotros creemos en un Estado activo, protagónico, presente; creemos en los emprendedores, en sus saberes, en su creatividad, en sus ganas de salir adelante. Creemos en la economía social como motor de desarrollo, y no de proyectos individuales, sino de la comunidad; y también creemos como siempre nos marca nuestro gobernador, en que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo humano. Y es desde esa convicción es que llevamos adelante nuestro trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social".



Por otro lado, hizo referencia a la sanción provincial de la norma que legisla sobre la materia: "Hace cinco años como diputada, tuve el honor y el orgullo de ser una de las autoras de la Ley de Economía Social, y de defender ante mis pares ese proyecto en el recinto. Fue una ley votada por unanimidad y de vanguardia que marca mucho de lo que hacemos ahora". En este sentido recordó que esta ley ha permitido la puesta en escena y reconocimiento de la economía social; la creación del Registro de Efectores de la Economía Social, lo que permite que el Estado pueda realizar compras directas a estos emprendedores; y por último la creación del fondo de economía social que en un principio fue el 5 por ciento de las regalías pertenecientes a IAFAS, que más tarde llegó al 10 por ciento.



"Pero una ley no se puede encarnar en la sociedad únicamente por lo que enuncian sus artículos, puede ser realidad si está la decisión y la vocación política de hacerlo, y en la provincia de Entre Ríos hace más de seis años que la economía social es política de Estado", añadió la ministra.



"Nada de esto tendría sentido ni sería posible si no estarían los emprendedores, con sus ganas de crecer, sus garras, su energía, sus esperanzas, que todos los días se levantan y con sus manos construyen un presente y un mañana mejor para ellos, para sus hijos y su comunidad", sostuvo la titular de la cartera social, quien además los felicitó y reafirmó el compromiso de acompañamiento por parte del gobierno provincial.



Sobre el Foro



La realización de este Foro está enmarcado en los cinco años de la sanción de la Ley de Economía Social de la provincia, una de las pioneras en el país, por este motivo y en su conmemoración se compartirá una jornada propicia para pensar de manera conjunta los desafíos que se presentan en el actual contexto nacional y latinoamericano, en vistas a fortalecer y consolidar la Economía Social en Entre Ríos.



Convocó a todos los actores de la economía social, emprendedores, artesanos, pequeños productores, grupos asociativos, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones educativas, referentes del Estado local y provincial; así como también a las distintas redes de comercializadores, consumidores de productos y servicios de la economía social.



En el marco del Foro de Economía Social disertó el destacado economista José Luis Coraggio, quien es especialista en economía popular urbana, desarrollo local y economía del trabajo. Coraggio abrió el Foro con el panel central denominado "Realidades, tensiones y desafíos en la construcción de una Economía Social en Argentina y América Latina".