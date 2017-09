"No somos un voto emocional, sino más bien racional", dijo Martínez Garbino

El candidato a diputado nacional por el Encuentro Social, Emilio Martínez Garbino estuvo en la ciudad de Paraná para participar del Foro de la Unión Industrial y se refirió al proceso eleccionario que tendrá lugar el próximo 22 de octubre, donde se renovarán bancas en el Congreso Nacional.



"Las expectativas siempre son buenas. Creemos que alguna vez los discursos distintos o disonantes deben ser escuchados. No creo que la polarización sea la solución para la Argentina, no creo que una sociedad pueda avanzar hacia el futuro teniendo como meta que un sector debe desaparecer o ser ampliamente derrotado. Salimos con el acuerdo de todos, la tarea de gobernar nos compete a todos, a unos con otras responsabilidades mayores que otros sectores, pero nada más", dijo Martínez Garbino.



Por otra parte, el candidato de la Lista 50, expresó que durante la campaña electoral, el Encuentro Social apuntará a "marcar que esa franja del medio, muy ancha, existe y tiene que tener una expresión política, y poder llegar al congreso con voces independientes, que no tengan obediencia debida con nadie y que puedan votar conforme a los intereses de la provincia de Entre Ríos".



Finalmente, Martínez Garbino dijo que el Encuentro Social "es un aporte muy importante que se hace a la política desde la fundamentación y el razonamiento. No somos un voto emocional, sino más bien racional, por eso le cuesta mucho llegar a Doña Rosa. Desde el año 2003 venimos inculcando las mismas ideas, no somos nuevos, ya hemos dicho reiteradamente a los entrerrianos cuál es el camino a seguir y señalado que esta provincia no tiene un proyecto de desarrollo y se suceden gobiernos meramente burocráticos, administrativos". Elonce.com