Suplencias en Salud: Abordaron la reglamentación para cubrir los reemplazos

Analizaron el funcionamiento de las Comisiones de Suplentes para cubrir reemplazos en áreas críticas de hospitales y centros de salud en el marco de la paritaria sectorial de Salud durante un encuentro que se desarrolló este viernes en la sede de la secretaría provincial de Trabajo.En la oportunidad, la secretaria gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, antedestacó "que se hayan visualizado las irregularidades y dificultades para que se cumpla la normativa" y en ese marco confirmó que "hasta tanto no se apruebe un nuevo reglamento, está vigente la resolución ministerial que ordena el funcionamiento de las comisiones de suplentes".Y en esa línea, Domínguez pidió a directores de hospitales y centros de salud "que se ajusten a la resolución, que se tenga en cuenta la antigüedad, el respeto a los cargos vacantes y el desempeño de los trabajadores que tienen una historia dentro de ese hospital", ya que según aclaró, la normativa "será de cumplimiento obligatorio para todos los directivos".Por su parte, Esteban Olarán, representante de ATE en el hospital San Martín también destacó como positiva la mesa de diálogo "porque no puede ser que los trabajadores estén atados a los vaivenes de directores o a los dedos de los funcionarios que les toque en el cargo"."En la reunión quedó de abordarse esa problemática, con las críticas y las cuestiones que el ministerio tiene que modificar, y en una próxima reunión vamos a abordar esos puntos", indicó el gremialista.De acuerdo a lo que se informó, los representantes del ministerio de Salud plantearán sus reformas al proyecto y en una próxima reunión técnica (sin fecha informada) se avanzaría en su firma y homologación bajo convenio paritario."Es hora que se avance en esto y se apruebe porque los suplentes no pueden seguir quedando a merced de la falta de cumplimiento de las reglamentaciones que existen y de las mejoras que planteamos para avanzar en el planteo estructural de que en Entre Ríos tiene que haber concursos, sino también, por una nueva reglamentación que contemple la antigüedad, la formación, capacitación e implementación de un régimen que ponga justicia a lo que sufren los trabajadores por su situación de inestabilidad por la falta de una normativa", justificó Olarán.