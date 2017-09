Bordet en Villaguay: "Ahora es tiempo de estar todos juntos"

En un club Huracán colmado de militantes, Bordet cuestionó a los "opinólogos entusiasmados con algunos vientos liberales" que dicen que se acerca el fin de peronismo. "Estamos más vivos que nunca", afirmó.Dedicó un momento de su discurso para mencionar que este sábado se conmemora el Día Nacional de la Juventud, en recuerdo a la Noche de los Lápices, al que calificó de "día negro de la historia argentina". La fecha, sostuvo, "sirve para que todos los jóvenes de distinta generaciones recuerden y que se tome como bandera para que nunca más en la Argentina vuelvan a ocurrir estos hechos". En ese marco, afirmó: "Es inaceptable que todavía en nuestro estado de Derecho no sepamos dónde está Santiago Maldonado".Tras ello, destacó que "hacía mucho tiempo no ocurría" una convocatoria como la de este sábado. "Hoy hay una unidad del justicialismo que está aquí, demostrada en este acto", indicó, para explicar que como presidente del PJ, se propuso unir y convocar a todo el peronismo. Y con ese fin "garantizamos en estas elecciones de medio término elecciones internas para quien quiera presentarse, que no se iba a proscribir a nadie, y así fue".Incluso anticipó que se garantizarán internas en 2019, por entender que el debate "no divide", sino que "legitima" a los candidatos.Bordet felicitó a las 10 listas que compitieron en la interna. Pero superada esta instancia afirmó: "Ahora es tiempo de unidad, es tiempo de estar todos juntos, porque ahora tenemos que ganar las elecciones en octubre".En ese marco pidió "dejar al costado las diferencias, sacar de nosotros lo mejor para ponerlo al servicio del frente justicialista Somos Entre Ríos, para poder tener un triunfo que nos posicione de manera contundente". También llamó a los presentes a que "trasmitan este mensaje de unidad, porque nos están haciendo operaciones de prensa todos los días para separarnos, nos caigamos en la trampa de quienes nos quieren dividir, nosotros somos muchos más juntos".El gobernador también se refirió a los candidatos, a quienes calificó como "hombres y mujeres que tienen una trayectoria, no son desconocidos, tienen una historia de vida, tienen una historia política, pueden presentarse en cualquier pueblo de Entre Ríos y dar la cara, no tienen nada de ocultar, nada que esconder, y por sobre todas las cosas son hombres y mujeres de bien, son buenas personas y buenos peronistas que nos pueden representar en la provincia".Además, agregó: "Cuando hablamos de Somos Entre Ríos, tiene mucho que ver con lo que nos identifica, además del justicialismo. Nosotros tenemos un profundo sentido de pertenencia federal, porque esta lista la armamos acá, en Entre Ríos, no la armaron en ningún escritorio en Buenos Aires, no vino ningún dirigente a decirnos a quién teníamos que poner".