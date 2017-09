Jubilados de la Policía piden terminar con el descuento de 2 % en sus haberes

Situación de desigualdad

Descuento anticonstitucional

"Que se haga Justicia"

En la Cámara Baja provincial se encuentra un proyecto de ley, presentado en noviembre del año pasado por Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná), para que los retirados policiales gocen nuevamente, del 82 por ciento móvil. En el texto ingresado a la Cámara Baja, el legislador propone derogar el inciso c) del art. 243 Bis de la ley 5.654, por el que se les descuenta el 2 por ciento en sus haberes.La ley 8.707 de 1992, introduce una serie de modificaciones al Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, ya que en el Artículo 13º se crea un fondo previsional específico para atender el pago de retiros y pensiones policiales. "El inciso C) establecía como aporte a dicho fondo: el 2 por ciento extraído de los propios haberes de los beneficiarios que había sido instituido en la Ley 7.509 del año 1984", comentó el autor del proyecto."La institución de este aporte formalizó la falacia que los retirados de la Policía reciben el 82 por ciento móvil de los activos y en forma sincrónica se les descuenta el 2 por ciento. Por lo tanto, de hecho, no perciben el 82 por ciento móvil de los activos, configurándose la situación de desigualdad frente al resto de beneficiarios del mismo régimen legal", consideró el legislador sobre la propuesta, que surgió del Circulo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos con quien se reunió Vitor.y agregó que "la realidad es que cobramos el 80 por ciento, en contra de toda ley, que es anticonstitucional y que nos perjudica".Montiel también recordó que "hay leyes que dicen que no debe ser de esa manera y sin embargo, se aplica hace más de 25 años", indicó a Elonce TV.Por su parte, Ernesto Torres de la ciudad de Colón, señaló que "luchamos para que todos seamos iguales. No puede ser que cuando estamos en actividad se nos descuente el 18 por ciento, mientras que otros empleados de la provincia solamente aportan el 16 o hasta el 14 por ciento", explicó aEn tanto, Mario Cáceres, remarcó que "queremos lograr algo favorable para nuestra situación y los tiempos políticos no son los mismos que los nuestros. Este reclamo tiene muchos años,"Lo que hacemos es acompañar el proyecto presentado en noviembre del año pasado con el Círculo de Retirados y hablamos con los diputados para tratar de convencerlos y de que vean la realidad que padecemos los policías retirados, particularmente lo de más baja jerarquía para sobrevivir a esta época que es difícil", explicó Montiel a