Convocaron a la paritaria sectorial de Salud

En agosto UPCN presentó una nota en Trabajo reclamando que se reabra la paritaria sectorial de Salud. Ante la falta de respuesta, la semana pasada reiteró el pedido. Y ahora desde la cartera laboral les informaron que se convocará a la primera reunión de la paritaria el viernes 22 de septiembre, dijo la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.



En el encuentro abordarán el funcionamiento de las Comisiones de Suplentes. "Actualmente existe una Resolución Ministerial que establece el mecanismo para la designación de suplentes, aunque algunos puntos admiten interpretación y deja abierta la puerta para que frente a un criterio discrecional por parte del Director o Jefe de Personal o por necesidad, no se respete el padrón", señaló la gremialista respecto a ese tema.



Además recordó que "la participación de los sindicatos en las comisiones de suplentes se formalizó en 2004 mediante la Resolución 3217, corregida posteriormente por Resolución 4314 en 2008. En esa norma se establecen requisitos tanto para la constitución de la comisión como para los postulantes. Con el tiempo, se consolidó como un ámbito de discusión para evaluar no solo el ingreso sino la continuidad de los suplentes". Según afirmó, ese mecanismo "posibilitó generar un sistema para el otorgamiento de suplencias de enfermería como así también en servicios generales, técnicos, mucamos, mantenimiento en el escalafón general".



Explicó que "en teoría, para llevar a cabo el procedimiento que finaliza en una planilla de suplencias -que deberían firman las autoridades del hospital y los gremios-, debe convocarse a reunión, tratarse los casos puntuales y definirse el nombre y período de la suplencia". Sin embargo, señaló que "en los últimos meses las reuniones no siempre se realizan y envían directamente los formularios al Ministerio de Salud sin conocimiento de los representantes designados por el Sindicato". Esto motivó que UPCN "solicite a Salud las planillas para constatar que no se cumple con el procedimiento, gestión que todavía no tuvo respuesta formal", indicó y sostuvo que "en varios hospitales trascendió que el Ministerio ya no requiere la firma de los gremios, lo cual en su momento fue desmentido por la ministra del área, Sonia Velázquez".



Nuevo marco normativo



La secretaria gremial de UPCN resaltó más adelante que "la defensa de los suplentes tiene especial relevancia para determinar la antigüedad acumulada, lo cual permite entre otras cosas definir quién ocupará los cargos vacantes. Por eso UPCN es insistente en que se respete el padrón", subrayó.



Asimismo señaló que "debe considerarse que actualmente se está tratando en una comisión surgida de la paritaria 2017 la regularización de plantas, y esta información podría resultar fundamental".



"Ahora lo que se pretende es que en la paritaria sectorial de Salud se trate un nuevo marco normativo que ratifique y amplíe el funcionamiento de las comisiones de suplentes. Ya existía un borrador que contempla la conformación, su carácter vinculante, documentación exigida a los postulantes, la posibilidad de implementar una evaluación de desempeño, la obligatoriedad de llevar un libro de actas, la periodicidad de las reuniones y los criterios generales para designar suplentes, facultando a sus miembros a adoptar decisiones en consenso sobre necesidades específicas según el hospital o el sector donde deba cubrirse el puesto", enumeró.



Por último explicó que el hecho de que la nueva reglamentación "surja de un acuerdo paritario resultará una política de ingreso de personal de salud, una suerte de sistema de selección previsto por la ley de empleo público e incluso incorporado al proyecto de ley de carrera de enfermería presentado por UPCN, que está en tratamiento en el Senado". (APF)