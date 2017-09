Peña: "El camino es la paz, el diálogo y las instituciones"

El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, subrayó hoy que "todos los sectores de la sociedad se manifiestan en contra de la violencia" porque "el camino es la paz, el diálogo y las instituciones".



Afirmó que "la Argentina quiere vivir en paz y vive en paz, salvo hechos que, obviamente, hay que condenar, repudiar e investigar para que no queden impunes".

"Pero con mucha tranquilidad de que esa es nuestra tarea y de que estamos muy fortalecidos por el apoyo de los argentinos", resaltó.



Ratificó que hay que "mantener el eje central de que aparezca con vida" Santiago Maldonado y, en ese sentido, remarcó que "lo importante es que se puedan investigar" las causas de su desaparición.



Aseguró que "por suerte son expresiones muy minoritarias" las que apuestan por generar disturbios como los registrados en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país.



"Nunca es el camino adecuado para discutir cualquier diferencia que podamos tener", enfatizó.



Respecto de las amenazas que recibió el presidente Mauricio Macri hacia su hija Antonia, Peña dijo que "lamentablemente desde el primer día" han ocurrido acciones de ese tipo.



"Siempre se toman en serio y se trabaja desde el punto de vista de la seguridad y la justicia para que estas cosas no queden impunes. Por suerte la mayoría de esta amenazas son aclaradas", añadió.



Advirtió que a pesar de esas intimidaciones, el Gobierno seguirá "en la misma línea" de llevar adelante su programa y remarcó que "no nos van a parar en términos de seguir trabajando por cambiar el país".



"Hemos sido siempre muy coherentes en nuestra vida política de rechazar las violencia en cualquiera de sus formas, la verbal, la física, las amenazas", dijo.



Peña señaló, además, que "estamos muy contentos con el trabajo que lidera" la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, "en el combate contra el narcotráfico y la reforma" que encara "en las fuerzas de seguridad".



El Jefe de Gabinete se refirió en esos términos en declaraciones al periodismo, momentos antes de participar del acto que realizó en su sede la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con motivo del Día de la Industria.



"Estamos muy contentos de poder estar celebrando con mejores noticias de economía argentina, que está en crecimiento y empujando una industria" que muestra el comienzo de una nueva etapa de desarrollo, señaló.



Dijo que el Gobierno tiene "mucho trabajo que hacer en conjunto con las entidades para seguir simplificando la vida para las PyMEs, aliviando la cuestión impositiva, mejorando la infraestructura y seguir ganando mercados juntos" porque "ya estamos claramente en zona de crecimiento".