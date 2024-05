Amenazó a su ex con publicar vídeo íntimo y deberá pedir disculpas en Instagram

El juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Pablo Garrera Allende, resolvió el viernes 17 de mayo, “, que no ha sido condenado, del delito de Amenazas coactivas en un contexto de violencia contra la mujer…, en calidad de autor material…, y, consecuentemente, condenarlo a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional”.Intervinieron en la audiencia de juicio abreviado el fiscal, Francisco Paoli; Lucio Panozzo, por la defensa del acusado; y Juan Eduardo Brondo, en calidad de querellante, el imputado y la víctima CA, constituida como querellante particular y actor civil.A NG se le atribuyó que “en un contexto de violencia contra la mujer, en horas de la madrugada del 18 de enero de 2022, NG mediante, generándole temor a la mujer. El hecho ocurrió en la ciudad de Concordia", se dio a conocer.La calificación legal que se correspondió con aquella conducta, según las partes, encuadra en el delito de “”, previsto en los artículos 149 bis, 2º párrafo, del código penal.El juez, también le, entre las que se destacó que no deberá “realizar cualquier acto de violencia y/o actos molestos que perturben a la víctima o a los testigos, sea por redes sociales y/o por cualquier medio y forma, como así también”.También le impuso que deberá “, en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios, pasados, presentes o futuros y todos los gastos efectuados abonados o no, derivados del hecho relatado en el presente acuerdo, que pudieran corresponderle, acordándose que una vez efectivizado el pago quedarán definitivamente liberados los requeridos de toda responsabilidad”.Otra de las imposiciones que se acordaron consistió en que deberá “, en la que manifestará: "Le pido disculpas a mi ex pareja AM, por el daño que le cause", publicación en la que etiquetará a la víctima, quien permitirá dicho etiquetado…”.Las partes destacaron en el acuerdo que en los casos de violencia de género el consentimiento de la víctima “es de relevancia, atento los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género, los tratados internacionales, normativa interna -nacional y provincial-, en resguardo de aquellos y en cumplimiento de estos últimos, destacar que en la presente causa CA fue informada/consultada sobre la celebración del presente acuerdo, los extremos del mismo y sus consecuencias, y prestó su consentimiento en forma libre y sin vicio alguno”. Fuente: (Apf)