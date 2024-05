Video: vio que le estaban robando, llamó a la policía, pero no tenían patrullero

Daniel Canavese es un productor que tiene un campo en la localidad santafesina de Angélica, y en la madrugada del domingo, vio por las cámaras de seguridad que le estaban robando, llamó a la policía pero no tenían patrulleros para enviarle ayuda.El campo está situado sobre la ruta nacional 34 a 2,5 kilómetros de Angélica, "a las 3.30hs de la madrugada del domingo, suena la alarma del campo, me avisa en el teléfono. Abro las cámaras y veo que están ingresando. Mientras tanto, mi señora, con el teléfono fijo llama a la policía, y yo le digo lo que está pasando, que se están llevando un carro con cosas, y me dice bueno y me cortó".Además, contó que vio que estaban armados y por eso, no se animó a ir. "Vuelvo a llamar a la policía y preguntó qué pasó, y me dijeron que habían llamado a la dependencia de la localidad más cercana que es la de San Vicente, porque ellos no tenían móvil policial" agregó Daniel.Por otro lado, afirmó que "es un hecho muy grave tener una localidad de dos mil habitantes sin un móvil policial". Fuente: (Lt10)