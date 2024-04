Condenaron a un ladrón con amplios antecedentes por robos en viviendas

“El Pelado Arrúa”, como es conocido Cardinalli en el hampa de Gualeguaychú, había recibido cinco años de prisión efectiva en una condena que recibió en 2015, a sólo 36 horas de haber cometido un asalto a mano armada en un domicilio de Luis N. Palma al 1200. En esa oportunidad, junto a un cómplice, simulando ser albañiles de una obra en construcción cercana, tocaron a la puerta y le pidieron a la joven de 17 años que les abrió un vaso de agua.



La adolescente no dudó en hacerles el favor y fue en ese momento donde ambos delincuentes ingresaron a la vivienda, apuntándole con un arma de fuego. Mientras uno juntaba los elementos de valor, el otro pedía por plata. Luego de ello, y antes de abandonar la casa, le maniataron las manos a la joven con una prenda de vestir y la amenazaron de que no se vaya a soltar hasta por lo menos una hora después, porque iban a regresar a matarla. Finalmente, lograron identificarlo y detenerlo.



Luego de cumplir con esa condena, Cardinalli volvió a las andanzas. El día 10 de enero ingresó a una vivienda de calle Franco al 70 y cargó una cortina, sábanas, un jabón líquido, una mochila, un caloventor, una juguera y un pack de leche. Pero este hecho no se llegó a consumar porque fue sorprendido por la Policía gracias al llamado de una vecina que observó sospechosa la presencia de dos mujeres afuera del domicilio que hacían de campana.



Otro de los casos que se le imputó sucedió el 29 de marzo en donde ingresó a una vivienda en calle Ituzaingó al 100, y se llevó dos garrafas, dos planchitas de pelo, un secador de pelo, una mochila con uniformes de escuela, cortes de carne, una guitarra y ropa. Estaba acompañado de una mujer y la Policía los atrapó cuando caminaban por calles Ituzaingó y Bolivia, con todos los elementos en su poder, lo que llamó la atención de los efectivos, porque ya conocían los antecedentes de Cardinalli.



Pocas horas después de haber recibido la libertad, en la madrugada del 3 de abril, regresó a la vivienda de calle Ituzaingó con intenciones de llevarse una garrafa, pero la dueña de casa alcanzó a llamar a la Policía y cuando el personal motorizado arribó al lugar, Cardinalli logró escapar.



Ante esta situación es que el fiscal Pacual le requirió al Juez de Garantías el allanamiento y la detención, que se efectivizó ese mismo día por la tarde en una vivienda de boulevard De León e Ituzaingó. Posteriormente se realizó el requerimiento de que se le sustituyeran las medidas restrictivas dictadas en la detención anterior, que violó, y en su lugar se dispuso una prisión preventiva con la que llegó hasta el juicio abreviado que se realizó este lunes.



En este procedimiento abreviado que fue convalidado por el juez Arturo Dumón, Horacio Alcides Cardinalli recibió la pena de dos años de prisión efectiva por los delitos de robo simple en concurso con violación de domicilio, robo agravado por haber sido perpetrado con escalamiento en grado de tentativa, y violación de domicilio y robo simple. Inmediatamente este acuerdo adquirió firmeza y Cardinalli fue trasladado a la Unidad Penal 9 para cumplir con la condena. (El Argentino)