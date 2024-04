Policía salvó a niño que se ahogaba con comida: cómo actuar en estos casos

Video: El drámatico auxilio de la Policía a un nene de 2 años que se ahogaba con comida

Qué es la maniobra de Heimlich

Cómo funciona la maniobra de Heimlich

Cuándo se debe realizar la maniobra de Heimlich

Cómo realizar la maniobra de Heimlich

Son apenas unos minutos los que pueden diferenciar la vida de la muerte. Una situación dramática, el pedido de auxilio, la ayuda que llegó en el momento exacto y un frenético recorrido de un patrullero hasta un hospital permitieron salvar la vida deLas cámaras que poseen los patrulleros, las que están instaladas en los domos del 911 y las que tiene el Hospital de Niños permitieron reconstruir una situación de extrema tensión que sucedió en unos pocos minutos pero que parecen eternos.Lo cierto es que la Policía informó que los efectivos que llegaron convocados por un vecino que observó la situación, lograron trasladar al pequeño hacia ese centro de salud, luego de practicarle los primeros auxilios durante el viaje. El pequeño se encuentra estable.La maniobra de Heimlich, también conocida como compresiones abdominales,Es una técnica sencilla pero efectiva que puede salvar vidas en caso de una obstrucción grave de la vía aérea causada por un trozo de comida u otro objeto pequeño.La maniobra de Heimlich funciona creando presión en el abdomenEsta presión aumenta el diafragma, lo que empuja el aire hacia arriba y hacia afuera de los pulmones, desalojando el objeto.La maniobra de Heimlich solo debe realizarse en caso de una obstrucción grave de la vía aérea. Si la persona puede toser, hablar o respirar con dificultad, no es necesario realizar la maniobra. Sin embargo, si la persona está completamente inconsciente, no puede respirar ni emitir ningún sonido, es fundamental actuar con rapidez y realizar la maniobra de Heimlich.- Párese detrás de la persona y rodee su cintura con sus brazos.- Forme un puño con una mano y coloque el pulgar debajo del diafragma, entre el ombligo y la caja torácica.- Cubra su puño con la otra mano y presione firmemente hacia arriba y hacia adentro en el abdomen.- Repita las compresiones abdominales hasta que el objeto salga expulsado o la persona pierda el conocimiento.- Si el niño es mayor de 1 año, siga los mismos pasos que para un adulto.- Si el niño es menor de 1 año, colóquelo boca abajo sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el estómago.- Golpee la espalda del niño con la palma de la mano entre las escápulas hasta que el objeto salga expulsado.- Llame al 107 o al 911 inmediatamente.- Comience la RCP (reanimación cardiopulmonar) si la persona no respira o no tiene pulso.Es importante aprender a realizar la maniobra de Heimlich y practicarla regularmente. También es recomendable que todos los miembros del hogar sepan cómo realizar la maniobra, especialmente aquellos que tienen niños pequeños.