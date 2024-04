Video: discutió con cajero por el vuelto, llamó a amigos y lo atacaron a palazos

Un hombre discutió con el cajero de un supermercado por el vuelto. Tras ello, le pegó varias trompadas en la puerta del comercio y se retiró, pero a los minutos regresó junto a otras dos personas y lo atacaron a palazos.El violento episodio ocurrió durante la noche del lunes en el Autoservicio El Marquez, ubicado en la calle Roca al 2000, en la localidad de Plottier, Neuquén. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del negocio.El abogado del supermercado, Raúl Carranza, contó cómo fue la situación que derivó en el brutal ataque. “Se dio una discusión que se origina en el sector cajas, un desentendimiento que hubo por el tema de un vuelto, pero las cosas se salieron de las manos”, dijo en diálogo radial con LU5.“El cliente es habitual del comercio, siempre va, todos lo conocen y se puso muy violento, comenzó con algunos golpes al cajero ahí en la puerta del negocio y pasados unos 15 o 20 minutos, regresó con dos personas más, ya armados con palos”, relató.“Realmente estamos sorprendidos. Esto no fue un acto de rateros o esos que andan robando por los supermercados. Este es un cliente habitual, del barrio, y se sacó”, lamentó. “Lo que llama la atención es que no termina la discusión cuando el cajero trata de calmarlo y le devuelve el dinero, que no le correspondía, pero se lo dio incluso porque había una nena en la caja y él quería preservarla. Lo que más llama la atención es que haya regresado después con dos personas con toda la intención de causar daño, porque si vemos las cámaras de la vereda, vemos que pararon en la esquina, dejaron estacionado el auto y ahí se metieron en el negocio”, sumó Carranza.A pesar de la agresión, el cajero logró resguardarse dentro del negocio e intentó defenderse con una botella de vidrio mientras los tres hombres buscaban ingresar al comercio.Finalmente, un vecino que circulaba por la zona alertó a la Policía, lo que provocó que los atacantes huyeran del lugar. El trabajador fue llevado hasta el hospital donde le revisaron las heridas y posteriormente se dirigió hasta la comisaría donde le realizaron la denuncia al agresor.“Gracias a Dios, él está bien, con algunos golpes en el cuerpo, pero bien, está tranquilo y está asistido”, detalló el abogado y lamentó: “Hoy en día la sociedad está muy alterada, muy irritada”.Si bien el agresor quedó capturado por las cámaras del lugar y fue denunciado, hasta el momento no hay ningún detenido.