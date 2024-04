“Una chica llena de sueños”: Joven policía está grave tras ser baleada por su ex

Una violenta balacera se produjo este sábado en la localidad correntina San Cosme, donde dos policías fueron atacados a tiros por otro integrante de la fuerza. En el hecho perdió la vida Alfredo Molina (31). Se trata del hijo del jefe de la Policía provincial, Alberto Arnaldo Molina. La otra víctima fue identificada como Bárbara Romero, quién se encuentra internada en grave estado.Bárbara tiene 28 años e integra una familia vinculada a las fuerzas de seguridad. Su padre fue Oficial y dos de sus tres hermanos también integran fuerzas de seguridad. "Su sueño de chica fue siempre ser Policía", indicó el hermano de la joven, Facundo Romero ."Es una chica llena de sueños, quería terminar su carrera porque estudiaba y ahora está luchando por su vida", relató. La joven cursa la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste. El hermano confirmó además que. "Yo le dije que no lo quería ver más con mi hermana, porque la seguía molestando", recordó.David Medina (ex pareja de Barbara) fue imputado por el crimen de Molina y la tentativa de homicidio agravado por el vínculo de su ex novia. Facundo detalló además que Alfredo era la actual pareja de su hermana. "Alfredo era una excelente persona, la relación con el ya estaba formalizada", precisó.. Que se haga justicia y que esta persona pague porque arruinó dos familias", finalizó Facundo.Durante la mañana de este sábado en el barrio Rincón Florido de San Cosme , provincia de Corrientes, una balacera terminó con la vida de Alfredo Molina, de 31 años e hijo del jefe de la policía de Corrientes y dejó herida a su pareja, Bárbara Romero, quien se encuentra internada en grave estado.El violento escenario tuvo lugar en las primeras horas de esta mañana, en la localidad ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad capital. A partir de la reconstrucción de la escena producto de la investigación que aún continúa en curso, las autoridades explicaron que Molina se encontraba en la casa de Romero cuando el oficial, de apellido Medina, entró a la vivienda y disparó a quemarropa.La fiscal Lucrecia Troia, quien tiene a su cargo la investigación caratuló el hecho como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego".El asesino habría robado el arma de Bárbara y con ella efectuó los disparos, tres tiros le disparó a la joven, uno en la cabeza y dos al cuerpo. Mientras que Molina presentaba dos balazos por la espalda, dos en el abdomen y dos en la cabeza. Los peritos creen que esos fueron los últimos disparos.Luego del ataque, el agresor escapó en su moto cross, pero lo vieron e identificaron algunos vecinos del barrio que escucharon los tiros. Medina se entregó en la Comisaría de Riachuelo. Estaba acompañado de su padre, un comisario mayor retirado. Allí entregó su arma reglamentaria y su teléfono celular. Según trascendió, de esa arma no habría salido los disparos que mataron a Molina e hirieron a RomeroEl director del hospital Escuela, Alberto Romero, dio precisiones sobre el estado de la oficial de Policía, Bárbara Romero que resultó gravemente herida tras el ataque de su expareja de apellido Medina. "Está estable, pero dentro de su cuadro clínico, ayer había bajado demasiado el hematocrito, por lo que hubo que salir a conseguir más sangre", indicó. "Había bajado a 19, que es bastante bajo, y ahora sigue estando en terapia intensiva intubada, lo cual es un coma farmacológico, y con requerimiento de drogas vasoactivas, para mantener la presión", informó."Está estabilizada, pero con un cuadro muy grave, o sea, eso puede variar hacia cualquier lado, por eso constantemente está con drogas, constantemente estamos atendiéndola", afirmó el médico. "Es un cuadro evolutivo, esto es hora a hora", agregó.Sobre las lesiones dijo "tiene en el hígado, en el tórax, y con una pequeña laceración del hígado, por lo que me dijeron, y entonces eso es lo que hace que a veces sangre mucho. Ahí es donde ella tiene uno de los grandes problemas", indicó. "Las heridas que realmente la comprometen son las de los proyectiles. Tiene en tórax, en abdomen, en el antebrazo me dijeron cuando llegó", confirmó.