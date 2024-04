Denuncia contra futbolistas de Vélez: testigo ofreció chats comprometedores

Sociedad Uno de los jugadores de Vélez detenidos recibió nueva denuncia por abuso sexual

Policiales Filtran video con la declaración de Sosa ante la jueza tras ser acusado de abuso

La investigación contra los cuatro jugadores de Vélez acusados por abuso sexual avanza en Tucumán. En las últimas horas, una amiga de la presunta víctima, por orden de un juez, puso a disposición de la Justicia su celular para ser analizado.Sin embargo, la testigo informó que no recordaba la contraseña para desbloquearlo, ya que justo en esos días había cambiado de teléfono.El 3 de marzo una joven presentó una denunciada en la que sostuvo que fue agredida sexualmente por cuatro futbolistas del Fortín en una habitación del Hotel Hilton.Los abogados de la denunciante, Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Patricio Char, ofrecieron a una amiga de la víctima para que declarara como testigo en la causa. Según publicóla joven confirmó la versión de la denunciante y aseguró que mantuvo conversaciones con ella durante toda esa semana. Y, para argumentar sus palabras, presentó capturas de pantalla de los mensajes que la víctima le envió.De esta manera, la testigo entregó su teléfono, aunque dijo que no recuerda el patrón de desbloqueo, mientras que la víctima tiene tiempo hasta el martes para dar el aparato, aunque no está obligada a hacerlo, según pudo averiguar