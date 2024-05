Un bombero y su hija fueron asesinados por una mujer que se quitó la vida

Un bombero fue asesinado por su esposa, que también mató a su hija de 4 años y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió la noche de este lunes en la casa familiar ubicada en la calle Japón de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente.La alarma se encendió cuando Adrián Diegues, un compañero de la víctima de la división de Explosivos Presidencial y Custodia, fue hasta la propiedad de Orgeira ya que no había acudido a relevarlo y no contestaba los mansajes.Al llegar, se encontró con un sobrino, Maximiliano Orgeira, que le comentó que no podía ingresar a la casa porque estaba cerrada con candado, según detalla el parte policial.Ante esto, llamaron de inmediato a la policía. Las autoridades forzaron la entrada y se encontraron con el cuerpo sin vida de Juan José Orgeira (45) en una habitación, mientras que en otra estaban los cuerpos de su pareja, Vanesa Julia Santi (40), y su pequeña hija, Antonia Amelia Orgeira.Entre las evidencias encontradas se halló una pistola Bersa calibre 9 milímetros y una carta escrita a mano donde cuenta que habría terminado con la vida de ambos para luego quitarse la vida por “problemas familiares”.En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Vicente. La fiscalía local solicitó la preservación del lugar y la intervención de peritos para que se pueda seguir desarrollando la investigación.