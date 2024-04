Estudiantes secundarios chocaron en un auto: hay dos muy graves

Un vehículo despistó en la zona de la ex Usina de la Costanera de Posadas. Son alumnos de quinto año del colegio Santa María. Dos de ellos están muy graves y con pronóstico reservado. Protagonizaron un impactante despiste sobre la avenida Costanera de esta capital, a pocos metros de la Bahía El Brete.Según las fuentes policiales, el accidente se produjo hoy a las 13:40 horas aproximadamente. Cinco adolescentes resultaron gravemente heridos tras un despiste sobre la Costanera de Posadas, a pocos metros de la avenida Urquiza.Al llegar al lugar, se identificó a los menores involucrados como Tomás M. (17), Damián Jalil C. (17), Lucas C. (17), Juan Cruz M. (17) y Máximo F. (16), quienes viajaban a bordo de un vehículo Peugeot 207 con matrícula OPJ920. La gravedad de las lesiones requería atención médica urgente.Las autoridades locales respondieron rápidamente al llamado de emergencia, con la presencia del móvil 3804 de Bomberos trabajando en la escena. Además, se contó con la presencia de la Subdirectora General de Seguridad y el Director de Bomberos coordinando los esfuerzos de rescate y asistencia.Se informó que dos de los menores fueron trasladados al Hospital Ramón Madariaga por el padre de uno de los lesionados, mientras que el resto fue trasladado en ambulancia. (MisionesOnline)