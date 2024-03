Balearon una cárcel horas después del crimen del playero

Política Los mensajes de algunos gobernadores en solidaridad con Rosario

Horas después del asesinato del playero Bruno Bussanich, balearon de dos disparos una cárcel en Rosario y la violencia en la ciudad crece cada vez más. No hubo personas heridas. Este lunes viajarán los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, a la provincia a reunirse con el gobernador.“La unión de los narcos es una novedad, entre todos arman los atentados”, aseguraron las fuentes a este medio.Esto se debe a que si no se juntan se sienten solos y necesitan agruparse para los ilícitos. La Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario), donde ocurrió el hecho, fue inaugurado hace varios años para que no haya presos en las comisarías. Los tienen detenidos ahí hasta que los imputan y luego los trasladan.