Robaron a estudiante universitaria la computadora con la tesis para recibirse

; la importancia de la PC sustraída es que en la misma guardaba todos sus archivos de producción e incluso la tesis. El hecho de inseguridad ocurrió el domingo, entre las 13.50 y las 14.45, en“El domingo me retiré alrededor de las 11 y, por cuestiones de salud de un familiar, no estuve en casa durante muchísimo tiempo; hasta las 17 que llegó mi compañero. Fue en ese lapso en el que nos entraron a robar”, contó Luján aLa joven confirmó que gracias a los registros de una cámara de seguridad de la zona pudo establecer el momento en el que un delincuente ingresó a su domicilio para robar. “Una persona, que deambulaba por la zona, se metió a mi casa yrepasó la damnificada.Y continuó: “Entre las cosas que robó,. Es que Luján estudia Trabajo Social en la facultad de la UNER., reveló aEn relación a las características de la computadora, mencionó queel que tiene una modificación, porque el transformador es el original, pero el cable no porque tiene un detalle porque el enchufe de dos patas comunes redondas”. El ladrón también se alzó con ropa, un mouse, un reloj smartwatch, dos cuchillas, zapatillas, auriculares, entre otros elementos de valor.. Por favor, si alguien la compró, sin saber el origen, que por favor se comunique conmigo”, imploró la universitaria.Quienes puedan aportar datos sobre el destino de los elementos robados pueden hacerlo al teléfonoo través de Instagram a las cuentas @teparatr3s_ / @juankuffer