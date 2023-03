Juicio por el crimen de Calleja: “Fue una emboscada”, apuntaron querellantes

Cómo continúa el juicio por jurados

Comenzó el juicio por jurados para determinar la culpabilidad o no de Exequiel David Morato y de Francisco Nahuel Giménez en el crimen de Gonzalo Javier Calleja, el 14 de julio de 2021.consultó a los abogados querellantes Damián Petenatti e Iván Vernengo –quienes representan a la familia de la víctima- sobre cómo transcurrió la primera jornada de audiencias y lo que esperan para el desarrollo del proceso.El querellante, que aclaró que “no era la primera vez que Calleja subía al vehículo de Morato porque ya lo había hecho en otras oportunidades con total confianza”, acusó que al contador “lo mataron para encubrir el delito que era el robo”. “Gonzalo vivo era un riesgo para ellos puesto que no iba a quedar impune el delito de robo”, expuso el abogado.En relación a las particularidades del juicio por jurados, Vernengo refirió que “el sistema es productivo” y fundamentó que, “durante la etapa de alegatos y con los testimonios rendidos, los jurados estaban atentos y tomaban nota de muchas cosas”.En la primera jornada, el juez técnico brindó las instrucciones al jurado, qué tienen que valuar y qué es prueba y qué no, entre otras particularidades. Petenatti repasó que, tras la presentación del caso, durante lo cual se explicaron los hechos que se imputan a Morato y Giménez, declararon cuatro testigos: quien era la novia de Gonzalo y un amigo, quienes relataron cómo fue aquel día; además del comisario Horacio Blasón, quien dirigió la investigación policial e indicó cuáles son las pruebas que comprometen a Morato y Giménez.Y para este martes está prevista la declaración de los profesionales de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, que fueron los encargados de recabar la información de los celulares secuestrados y de las cámaras de videovigilancia que fueron relevadas.El viernes, en principio, sería la jornada de alegatos finales. Luego de esa instancia, el jurado pasará a deliberar y determinar la culpabilidad o no de Morato y Giménez. En esa línea, Petenatti explicó que, “al ser un Homicidio Triplemente Agravado, se espera un veredicto de culpabilidad”.“El jurado no impone ninguna pena, sino que se limita a declarar si la persona es culpable o no; y en caso que se obtenga un delito de culpabilidad, luego, esa pena será definida por el juez técnico que, en este caso, sería de prisión perpetua”, aclaró al respecto.