Juicio por el crimen de Calleja: “tomaron sus bienes y descartaron su vida”

El alegato del Querellante

Lo que dijo la defensa

Defensa de Giménez

El fiscal Santiago David Alfieri abrió el turno de los alegatos en el juicio por jurados para determinar la culpabilidad o no de Exequiel David Morato y de Francisco Nahuel Giménez en el crimen de Gonzalo Javier Calleja, el 14 de julio de 2021; y desarrolló ante el jurado popular y el juez técnico Alejandro Grippo su teoría del caso. Se refirió a cómo lo mataron al joven contador, de por qué lo mataron y con qué fin.“A Gonzalo Calleja lo mataron cobardemente para robarle y para ocultar el robo. Las dos personas acusadas le hicieron creer que le iban a comprar 12.500 dólares, aprovechando que Morato ya le había comprado dólares antes y el vínculo estaba generado. Fue por eso que el 14 de julio Calleja fue en su auto a la zona de la Escuela Hogar. Estacionó su auto en Pringles, a metros de Suipacha, bajó de su auto, y subió, confiado, al Fiat Uno de Morato. Ahí cayó en la trampa. Lo sorprendieron presionando el cuello, asfixiándolo hasta asesinarlo. Se apoderaron de los 12.500 dólares que llevaba, del celular, del reloj inteligente y de la mochila. Tomaron sus bienes y descartaron su vida, dejando el cuerpo en un lugar que tenían señalado, en una zona de montes", remarcó el fiscal en su cruda exposición."La defensa pretenderá hacerles creer que iban a robarlo, y que Calleja terminó muriendo. La defensa de Giménez pretenderá que crean que él no estuvo ahí. Que no es el cómplice. Nada más alejado de las pruebas y de los testimonios que escucharán. Ellos tenían una deuda con otra persona, y usaron a Gonzalo de cajero automático. Gonzalo fue a cambiar dólares en un día normal para él, y en manos de estas dos personas terminó siendo asesinado”, sostuvo.Antes, el juez. Dijo:-Que Gonzalo Javier Calleja tenía como actividad accesoria a su empleo, en una empresa constructora de la ciudad, DyD Construcciones, la compra y venta dólares.-Que Exequiel David Morato conoció a Calleja a través de José Luis Vaillard que lo relacionó para la compra de dólares. La primera transacción ocurrió en abril de 2021.-Morato y Calleja habían efectuado diversas transacciones de dólares por pesos, entre abril y julio de 2021.-Exequiel Morato, sindicado como autor intelectual del crimen y hacerse del dinero para pagar una deuda.-Aquel día, el día del crimen, Morato contactó vía whatsapp a Calleja y pactaron un encuentro para el intercambio de dólares por pesos.-El 14 de julio de 2021, a las 16,40, Calleja fue al encuentro con Morato, en la zona de calles Pringles y Suipacha, conforme lo pautado. Calleja llegó a bordo de su auto Ford Fiesta. Lo dejó estacionado, bajó y subió al Fiat Uno de Morato.-Morato no estaba solo. En el asiento de atrás del Fiat Uno estaba Nahuel Giménez.-Alrededor de las 16,50 fue cuando Calleja baja de su vehículo y se sube al de Morato. Se sienta en el asiento del acompañante.-En el interior, redujeron a Calleja y presionaron con fuerza su cuello hasta matarlo.-La muerte se produjo por asfixia dentro del Fiat Uno, entre las 16,50 y las 17,10 del 14 de julio de 2021.-Luego de asesinarlo, se apoderaron de la mochila, de los 12.600 dólares, la billetera, el reloj inteligente, y el celular y las llaves del auto de Calleja.-El forcejeo dentro del vehículo provocó la rotura de la palanca de luces del Fiat Uno.-Luego de matarlo, Morato y su acompañante –el juez no lo nombra a Giménez, aunque sí la acusación pública y la acusación privada- trasladar el cadáver en el Fiat Uno hasta la zona de calles Selva de Montiel y Juan Báez, donde lo descartan a las 17,30.-El Ford Fiesta de Calleja quedó estacionado a 45 grados en calle Pringles. Se quedaron con todas sus pertenencias, hasta la mochila marca Nike.-La hipótesis de la acusación es que Morato planeó el asesinato de Calleja para quedarse con el dinero y así poder saldar una deuda que mantenía con Alfredo Matias Martínez, dueño del desarmadero “Matías”, ubicado en calle Crisólogo Larralde 1646. Martínez venía reclamándole que saldase esa deuda.-Luego de abandonar el cuerpo, Morato y su acompañante se dirigieron al desarmadero “Matias” en calle Larralde. A las 18,20, del 14 de julio, en ese comercio, Morato pagó a Martínez la deuda con dólares y pesos, con parte del dinero sustraído previamente a Calleja.-En el desarmadero, Morato intentó deshacerse del Fiat Uno. Pero no lo consiguió.-Alrededor de las 19, Morato y la otra persona regresaron a su casa. En la casa de Morato, repartieron el restante de lo sustraído a Calleja.-Aparece en escena Matías Mosqueda, vecino de Morato. A las 19,45, Morato solicitó su vecino Mosqueda que lleve a Francisco Giménez, quien estaba en su casa. Giménez vive en calle Díaz de Vivar, en barrio Paraná I.-Efectivamente, Mosqueda lleva a Giménez hasta su casa, y lo deja en la zona de O `Higgins y Díaz de Vivar.-Otra persona aparece en cuadro: Cristian Gabriel González, amigo de Morato. El día del crimen, Morato entregó a González una mochila negra Nike con 1,5 kilos de cocaína, dólares, pesos y dos armas de fuego para que se las guarde. Los guardó en casa de su suegro, en Colonia Avellaneda.-Los personajes secundarios siguieron apareciendo en el caso. Enzo Gabriel Jacquier, otro allegado a Morato. El día posterior al crimen, el 15 de julio, Morato y Jacquier se encuentran acuerdan esconder el Fiat Uno en el garaje de la casa de la suegra de este último, en calle Reforma Universitaria de 1890.-El 16 de julio el Fiat Uno sale de la casa de Jacquier y termina en el domicilio de otra persona, Joel Almada, en Vivanco y Larralde. Joel es amigo de Jacquier. En ese lugar, le cambian neumáticos, le pintan las tasas, quitan las patentes, lo polarizan. Dos neumáticos quitados del Fiat Uno de Morato fueron colocados en el vehículo Ford Fiesta de Rogelio Cancio. Cancio es amigo de Almada y Jacquier.-La Policía logra dar con el Fiat Uno ya modificado y lo secuestra en la vivienda de Almada, en Larralde y Vivanco. Ese mismo día se secuestra el vehículo Ford Fiesta de Cancio.-El cuerpo de Gonzalo Calleja fue encontrado por personas que pasaban por calle Selva de Montiel, a 200 metros de Juan Báez, el 15 de julio de 2021, alrededor de las 15.“Morato y Giménez son capaces de culpabilidad conforme los exámenes oportunamente realizados”, cerró su exposición el juez Grippo.Siguió el alegato de apertura del fiscal Alfieri –que actúa junto a Ignacio Aramberry- y luego continuó el querellante Iván Vernengo –junto a Damián Petenatti-, que compartió la hipótesis de la acusación de Fiscalía.“Lo emboscaron. Quizá esa sea la palabra que mejor resume los hechos de este caso. Aquel 14 de julio los acusados Morato y Giménez emboscaron y mataron a Gonzalo Calleja. Gonzalo fue bajo el engaño de un supuesto cambio de dólares por pesos. Allí, sube al auto de Morato al asiento del acompañante como lo había hecho en otras oportunidades con el mismo Morato. Una vez dentro del auto, sorpresivamente, y en estado de indefensión, desde atrás, presionan su cuello y lo asfixian hasta causarle la muerte”, dijo según publicó“¿Qué pasa luego de que matan a Gonzalo? Los acusados le roban los dólares, su teléfono, las llaves del auto, la mochila, su reloj inteligente y su billetera. Luego, se dirigen directamente a descartar el cuerpo de Gonzalo a la zona donde finalmente fue hallado, Juan Báez al final”, explicó.“¿Por qué lo mataron? Lo mataron para robarlo. Lo mataron de forma cobarde, previo asegurarse de que Gonzalo no tendría posibilidad de defenderse. Lo mataron también para procurar impunidad de ese delito. Lo mataron por dinero. Redujeron la humanidad de Gonzalo a una cifra de dinero por un puñado de dólares. Lo mataron porque a Morato le venían reclamando una deuda, y una vez que salieron del lugar del hecho descartan el cuerpo de Calleja. Morato va inmediatamente a saldar esa deuda, con parte del dinero sustraído a Gonzalo. Pasan por la casa de Giménez, y llegan al lugar de origen. Y ahí finalmente, los dos acusados se separan”, esgrimió.“La relación de Morato y Giménez data de mucho antes. Habían compartido otros temas. También podrían saber quién era Gonzalo Calleja, un joven llegando a sus 30 años, que tuvo la posibilidad de recibirse de contador, que trabajaba en una empresa constructora, y que como actividad secundaria realizaba con un socio, hijo del dueño de la empresa constructora en la que trabajaba, realizaba la compra venta de dólares. Gonzalo era un joven como cualquiera que nos podemos cruzar en la calle o en un boliche. Era muy familiero, con muchos amigos, hizo muchas actividades, jugaba al básquet”, relató Vernengo.“Ese día, 14 de julio, Gonzalo tenía planificado qué iba a hacer. Ese día, luego de salir de la empresa constructora, tenía planeado realizar cambio de dólares, luego ir al gimnasio con amigo, y después reunirse con otros amigos a comer y ver un partido de futbol. Nada de esto ocurrió. Nada de esto pudo hacer Gonzalo ese día. Lo emboscaron, lo robaron, lo mataron en forma sorpresiva y artera y luego descartaron su cuerpo. Y lo mataron para robarle, y para procurar impunidad. ·Hoy está en sus manos que ese crimen no quede impune”, sostuvo el querellante.La defensora oficial Fernanda Alvarez –que junto a Romina Cian representan a Morato- negó que se trate de un homicidio triplemente calificado, como lo caratuló la Fiscalía.“Morato no fue el autor de la muerte de Calleja. No fue autor material ni responsable intelectual. Se acreditará que el autor de la muerte de Calleja fue el señor Francisco Giménez, quien lo acompañaba en la parte de atrás del auto. Nuestro asistido no tuvo intención de matarlo y no pudo hacer nada para impedir su muerte, que fue en cuestión de instantes. Finalmente, no venimos por un veredicto de no culpabilidad. Este crimen no puede quedar impune. Venimos por un veredicto justo”, sostuvo.El abogado Juan Domingo Cabrera, defensor de Giménez, discrepó con la teoría del caso según la cual “mi defendido es responsable de la muerte de Calleja. No vamos a demostrar nada puesto que, en términos coloquiales, Francisco no tuvo nada que ver con este hecho. La defensa de Morato y la acusación sostienen la teoría del caso según la cual Francisco, mi defendido, solo se limitó a matar a alguien, no participando en lo más mínimo de ninguna otra cosa. El juez leyó 44 puntos de las pruebas del caso, y en solo uno está nombrado Giménez. En este caso –dijo el defensor al jurado popular-, ustedes no solo van a absolver a Giménez, sino que se van a terminar preguntando por qué Giménez es traído a juicio cuando no tiene nada que ver con lo que ha pasado”, afirmó el letrado.“A Francisco lo implica la relación que tiene con Morato. Pero por eso también, deberían estar acá Jacquier, Martinez y otras personas nombradas, y sin embargo no están en el banquillo de los acusados. No solo van a absolver a Giménez, sino que van a terminar preguntándose por qué Giménez viene a juicio”, remarcó.El juicio por jurados se desarrollará hasta este viernes, y en su transcurso se escucharán testigos de las partes y se pondrán a consideración de los jurados las pruebas de la acusación y la defensa. Fuente: (EntreRíosAhora)