“Ándate porque te vamos a matar”, joven relató el violento robo que vivió

Un repartidor de comidas sufrió el robo de su moto a mano armada en la calle Esteban Ramos, de la ciudad de Paraná. En diálogo conrelató el difícil momento.“Estaba laburando como repartidor de comidas y entregaba un pedido en calle Esteban Ramos, cuando vienen dos masculinos en una moto, de 110cc., me frenan de golpe, me sustraen la moto y me apuntan con un arma de fuego”, manifestó.Sobre los elementos robados, dijo que “me sacaron la riñonera, donde tenía mis documentos y la plata”.Luego del hecho delictivo, detalló: “Cuando me apuntan con el arma de fuego, me dicen ‘ándate porque te vamos a matar’ y justo había una vecina que me ayudó a llamar al 911”.Finalmente, se refirió a la moto: “Era una Honda Wave 110cc., con patente al costado y de color negra”.