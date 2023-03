Homicidio en Paraná: defensor confirmó que “dos bandos intercambiaron disparos”

“Dos bandos intercambiaron disparos”

de la capital entrerriana, tras una intensa balacera, luego de una discusión y una disputa por una vivienda, dio cuenta Elonce.El abogado defensor de ambos,explicó aque “se pusieron en comunicación porque sabíamos que estaban sospechados y nos presentamos de forma voluntaria”.El abogado dijo no saber si Domínguez y sus defendidos se conocían, pero estimó que sí “porque eran del mismo barrio”. Y agregó que “Ariel Domínguez habría ido al lugar donde ocurrió el homicidio por otros inconvenientes que ya venían de unos días anteriores”.“Con algunos de los sospechosos, Ariel tendría vinculación, pero no particularmente con mis defendidos; eso será materia de investigación, dilucidar con quién fue el inconveniente, quién tuvo participación y que responsabilidad le va a caber a cada uno”.Por otra parte, Berón declaró aque Martínez había sido acusado por el delito de narcomenudeo “pero la investigación no dio resultados positivos porque se comprobó que no había ningún tipo de comercialización de droga como era la sospecha de la policía”.