Chofer de micro en el que murieron cinco argentinos admitió que se quedó dormido

Investigación



Testimonio del conductor

El conductor del autobús que volcó y dejó siete muertos en la BR-277 en Fernandes Pinheiro , en la región central de Paraná, hizo más de una parada en el camino desde Florianópolis hasta el lugar del accidente para tratar de descansar, según el testimonio de los testigos.En testimonio, el conductor le confesó a la policía que se quedó dormido al volante. “Muchas víctimas se quejan de que el conductor se veía muy cansado, el conductor se quejaba de que tenía sueño. También informan que se detuvo para cenar a mitad del camino, pero que hizo varias paradas más para tratar de recuperarse del viaje, incluyendo uno 15 minutos antes del accidente», dijo Wesley Gonçalves da Silva, delegado de la policía.En una nota, la empresa de viajes Viação Catarinense afirmó que cumplen con todos los protocolos de horas de trabajo para los conductores determinados por la legislación y los órganos reguladores. También dijeron que no comentarán sobre los trabajadores y las víctimas en este momento.Unos 460 kilómetros separan las dos ciudades. Según Viação Catarinense, el conductor salió a las 16:20 horas del lunes 30 del municipio de Santa Catarina. El accidente ocurrió alrededor de la 1:50 am del martes 31, cerca de nueve horas y media después de la salida del vehículo.Según el delegado, la policía también investiga la responsabilidad del accidente. Según él, si las investigaciones señalan que el conductor tuvo la culpa en el caso, puede responder por homicidio mientras conducía un vehículo automotor.“Si es cansancio por imprudencia del propio conductor […]se le hará responsable. Pero si es por exceso de jornada entonces se le responsabilizará a la empresa”, explicó.Este jueves, la Policía Civil enviará una carta a Viação Catarinense solicitando información detallada sobre la ruta, las paradas de descanso previstas y la carga de trabajo del conductor. En el lugar del accidente, no se encontraron marcas de frenado del vehículo.Una pericia en el vehículo estaba programada para el miércoles, pero fue aplazada por el exceso de trabajo para la liberación de los cuerpos en el Instituto Médico Legal de Ponta Grossa , según la Policía Científica.El procedimiento determinará si hubo falla mecánica del vehículo, pero no tiene un plazo para ser realizado. También se analizará el tacógrafo del autobús.Según el delegado, el hombre informó a la policía que no había un segundo conductor en el autobús y que él era el único representante de la empresa en el vehículo.Además, según el delegado, el conductor dijo que había una previsión de que en Guarapuava , a unos 115 kilómetros del lugar del accidente, la conducción del vehículo pasaría a otro conductor.El conductor fue escuchado en horas de la tarde. Luego fue puesto en libertad. Según el delegado, si las investigaciones indican que el conductor tuvo la culpa en el caso, puede ser responsable de homicidio mientras conduce un vehículo de motor o lesiones corporales. La empresa también puede ser considerada responsable.El delegado destacó que luego del accidente, el conductor permaneció en el lugar y brindó apoyo. “Es un tema legal. La Policía Civil no puede sacar conclusiones precipitadas. Nos basamos en la ley y en las conclusiones a las que llegan nuestras investigaciones”.