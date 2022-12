Quedaron en libertad los acusados por el crimen de un hombre en el Volcadero

Sobre el hecho de sangre

Familiares y amigos de Miguel Ángel Segovia, se congregaron en zona de calles Mosconi y Estado de Palestina, para pedir justicia por el hombre asesinado, que vieron a los acusados del hecho en libertad.María, la hija de la víctima, relató aque este lunes, cuando estaban en la parada de colectivo “los vimos cruzar y a nosotros no nos avisaron nada que estaban en libertad”. Según contó, cuando fueron a hablar con el fiscal “la secretaria nos dijo que estaban detenidos, pero cuando corroboran se enteraron que estaban libres. No sabían nada”.“Queremos que estén en el penal, porque nosotros corremos peligro. Mi mamá está sola y nosotros necesitamos estar tranquilos”, expresó.Por su parte, la mujer de la víctima, agregó que “nos llevamos la sorpresa cuando los vimos pasar en el carro. Ellos nos hacían burla y queremos justicia. Que paguen por lo que hicieron porque mi marido no se metía con nadie”.Al finalizar, comentaron que están organizando una marcha para los próximos días.Los acusados del crimen son Luis Rafael Miño alias “Chuchu” y de Miguel Ángel Miño alias “Rauly”, de 19 y 22 años, respectivamente. Esperan que el caso se resuelva en un juicio.Miguel Ángel Segovia, de 67 años, falleció este martes en el hospital San Martín de Paraná, tras haber sido atacado a golpes en el Volcadero municipal, el basural a cielo abierto de la capital provincial.La víctima había sido encontrada por personas que trabajan en el lugar y, según manifestaron, “estaba inconsciente”, presentaba lesiones cortantes en la cara y signos de haber recibido golpes. Finalmente, su deceso se produjo en el hospital a causa de un paro cardiorrespiratorio y, según lo que habían adelantado los médicos, Segovia algunos golpes en la zona craneal. Además, se indicó que tenía problemas coronarios y falleció mientras era atendido, se confirmó a Elonce.“De acuerdo a lo que se ha hablado con la gente que trabaja en el Volcadero, todos manifiestan que Segovia venía temprano, andaba solo y se manejaba solo en la zona”, confirmó a Elonce el jefe de la dirección de Investigaciones, comisario Ángel Ricle.Los familiares de la víctima, en tanto, indicaron que había salido de su domicilio a las 04:30 de este martes para dirigirse a “cirujear como todos los días, en el Volcadero". E