Se negó a declarar sujeto que golpeó brutalmente a su ex pareja y fue linchado

Policiales Tenía restricción el sujeto que golpeó a su ex mujer con una pala y lo lincharon

El brutal intento de femicidio, ocurrió este sábado por la mañana en San Salvador. El fiscal de la causa, Fernando Mendez, dio detalles aacerca de cómo continua el proceso judicial: "El imputado hizo uso del derecho a no declara", y agregó que "estamos pidiendo audiencia para pedir la prisión preventiva".La víctima, una mujer de 30 años, quien era ex pareja del agresor, fue golpeada con una varilla de hierro y con una pala, al ver la agresión, un grupo de personas defendieron a la mujer y "lincharon" al agresor.A raíz del hecho, Mendez, expresó: "La causa comenzó con una hipótesis de lesiones leves, pero con el transcurso de las horas y a partir de las declaraciones de los testigos, de la propia víctima y un video; la imputación tiene carácter de homicidio agravado, por el vínculo que tenían el imputado y la víctima. Además tentativa de femicidio doblemente agravado por el contexto de violencia de género"."Por homicidio agravado podría tener una pena de 10 a 15 años", manifestó el fiscal.En referencia a las personas que "lincharon" al agresor, "no serán imputadas por el momento", expresó Mendez a elonce.Por otro lado, el fiscal aseguró: "La contundencia que tiene el video y los relatos de los testigos, nos hizo pensar en una conducta homicida"."Con ese grado de violencia, si las personas que pasaban por el lugar, no intervenían, la mujer podría haber sido asesinada", finalizó Mendez a elonce.