Matan a tiros a dos adolescentes en un presunto ataque sicario en Rosario

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron asesinados de varios balazos en un presunto ataque sicario ocurrido esta tarde en un barrio de la ciudad santafesina de Rosario donde ayer fueron baleados también dos personas jóvenes, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en un playón deportivo de calle Sanguinetti al 5600, en la zona de un Fonavi en el que se registraron hechos violentos en los últimos meses.



Las víctimas fueron identificadas como Valentín Solís, de 14 años, y Eric Galliz, de 15, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).



De acuerdo con las primeras informaciones, los chicos estaban en la vía pública cuando fueron atacados por un grupo todavía no determinado de personas.



La policía científica secuestró en el lugar 16 vainas servidas de calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritar por el fiscal que investiga el doble crimen, Adrián Spelta.



El funcionario judicial también ordenó que los cuerpos de las víctimas sean sometidos a la autopsia de rigor.



Voceros del MPA detallaron que el joven identificado como Solís fue trasladado al Hospital “Carrasco” de esta ciudad, al que ingresó fallecido.



Mientras que el otro adolescente baleado, Galliz, fue internado en el Hospital de Emergencias de Rosario donde murió al poco tiempo de ingresar como consecuencia de al menos ocho heridas de arma de fuego.



En la zona donde esta tarde ocurrió el doble crimen anoche fue baleada una adolescente de 16 años, Valentina L., y un chico de 14, identificado como Santiago M., recordaron fuentes policiales.



La chica sufrió una herida de bala en la boca y fue sometida a una intervención quirúrgica de la que se reponía hoy, informó el director del Hospital de Emergencias.



El chico de 14 años, en tanto, había sufrido una herida de bala en una de las piernas.



Fuentes policiales señalan la existencia de una disputa entre bandas criminales en la zona, que explican los últimos hechos violentos ocurridos en el Fonavi de bulevar Seguí y Roullión, aunque aún no hay pistas sobre que ése haya sido el móvil del doble crimen de hoy.



Las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe muestran que, hasta octubre pasado, fecha del último informe, un 16,6% de las víctimas de homicidio fueron personas de entre 15 y 19 años.



La participación de los adolescentes en el total de muertes violentas no es un fenómeno nuevo en el Departamento Rosario, sino que mantiene un porcentaje más o menos estable en los últimos años, según los datos oficiales.