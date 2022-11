Hermanitos abusados: “No tengo nada nada que ver”, se defendió ex comisario

“No tengo nada nada que ver, soy una figura que incorporaron a partir de 2016; si supuestamente los chicos sufrieron algo desde 2005 a 2011, por qué me incorporan en 2016”, se preguntó ael ex comisario Mario René Wolff Furlong, uno de los acusados por los abusos sexuales a treshermanos de la localidad de Oro Verde.En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Entre los acusados que están siendo juzgados, se encuentra el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.Se conoce este miércoles el fallo por parte del Tribunal de Juicio en la causa que se investigó los abusos sexuales a tres hermanos de la localidad de Oro Verde y los jueces Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa informarán las sentencias para los procesados. Se recordará que, en la etapa de los alegatos, la fiscalía y la querella reclamaron penas de entre los 12 a 50 años de cárcel para los imputados.Es de destacar que Wolff Furlong se mostró ofuscado por la presencia de las cámaras deen los pasillos de Tribunales. “Este es un juicio oral y privado; no deben tomar imágenes de nadie”, apuntó.Jorge Sueldo, uno de los abogados defensores, ase mostró a la espera de lo que resuelva el Tribunal y de los fundamentos de la sentencia para determinar los pasos a seguir. “Los caminos recursivos están para ambas partes; la fiscalía los usaría y nosotros también”, estimó.En relación a los elevados pedidos de condena, el letrado comentó que “la calificación que tienen los hechos tienen una pena alta”; y remarcó que “las dos defensas nos opusimos a las medidas coercitivas solicitadas” para los imputados.