Sus abuelos lo “salvaron” de la cárcel y ahora está acusado de asesinarlos

Policiales Asesinaron a puñaladas a una pareja y detuvieron al nieto como sospechoso

En julio de 2020, Ángelo Martín Andrés González Farías fue detenido por un asalto ocurrido en las inmediaciones del ex Walmart de Las Heras, en la provincia de Mendoza. Por aquel entonces tenía 19 años, estaba viviendo en la casa de sus abuelos y no tenía ningún antecedente previo.Justamente, fue allí donde lo detuvieron porque sus características físicas y de vestimentas coincidían con las del malviviente que amenazó con arma de fuego a la víctima del hecho, sin llegar a robarle alguna pertenencia.Poco más de dos años después, en ese mismo lugar en el que el joven cayó por el hecho de inseguridad, fueron asesinados la noche de este lunes sus abuelos: Martín Andrés Farías Salas (76) y Luna Justa del Valle (66).Desde los primeros minutos de la investigación, González se transformó en el principal sospechoso del brutal ataque a puñaladas y fue capturado algunas horas después en el oeste de Godoy Cruz.En la causa de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa que enfrentó en medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, fueron las propias víctimas del doble crimen quienes aportaron un testimonio que fue clave para que saliera de prisión.González fue imputado y estuvo a punto de enfrentar una audiencia de prisión preventiva por ese expediente, que estuvo a cargo del fiscal de Robos y Hurtos Daniel Sánchez Giol.Pero se vio beneficiado por una rueda de personas que resultó negativa (los testigos no lo marcaron como el autor) y por la declaración deAsí las cosas,por la duda el 10 de setiembre y recuperó la libertad. Mientras que el 19 de octubre se presentó nuevamente en los Tribunales y fue condenado en un juicio abreviado por la portación de arma de fuego de uso civil, publica el diariode Mendoza.Las partes acordaron una pena de 1 año de prisión en suspenso, sentencia que fue homologada por el juez Juan Manuel Pina, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1.Además, se le fijaron condiciones tales como presentarse a firmar cada cierto periodo de tiempo en la Dirección de Promoción del Liberado y realizar una evaluación para determinar si requería un tratamiento psicológico.Farías Salas y Del Valle fueron hallados asesinados pasadas las 23 del lunes por un vecino que llegó hasta la vivienda de calle Santa Rosa, ya que allí les alquilaba un corral para sus caballos.El testigo encontró al hombre tendido boca abajo, sobre un charco de sangre, cerca de la puerta de ingreso y con varias heridas punzocortantes en la espalda. Mientras que la mujer se encontraba sobre la cama de la habitación matrimonial, también con diversas lesiones de arma blanca.El vecino se comunicó con la línea de emergencias 911 y una comisión policial liderada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos se desplazó hasta el teatro del hecho.De las primeras averiguaciones surgió que horas antes su nieto fue visto en el lugar. Familiares y vecinos agregaron que el joven solía maltratarlos y tenía problemas de adicción a las drogas.Por eso, los sabuesos de la División Homicidios, de Investigaciones, lo fueron a buscar hasta su domicilio del barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz.González quedó a disposición de la fiscal Ríos, quien en las próximas horas lo imputará por homicidio agravado por el vínculo, en caso de que no surjan pruebas que sumen otro agravante.Con esa calificación, arriesga como única pena la prisión perpetua y, en caso de que llegue a juicio, enfrentará a un jurado popular.