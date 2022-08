Comisario opina que son “habituales” los episodios violentos afuera del boliche

Policiales Una joven recibió botellazo en un boliche y sufrió politraumatismos de cráneo

Una joven de 19 años fue herida de un botellazo en la cabeza, a la salida de un boliche de Paraná. Mientras esperaba atención médica afuera del local bailable, se desató una batahola entre amigos de la lesionada y otras personas; el agresor fue detenido tras la intervención policial.Al respecto, el subjefe de comisaría octava, José Riquelme, confirmó aque se trató de “una gresca generalizada, que habría comenzado en el interior del boliche y, por su naturaleza, habría continuado en el exterior”. Tras la intervención del personal policial, “se identificaron a dos grupos que participaban de esta riña”, indicó el funcionario policial.“El agresor, una vez identificado y salvaguardada la integridad física de la joven, se dio intervención a la fiscalía de Litigio en turno, desde donde se dispuso el traslado del sujeto a Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de Lesiones en flagrancia”, comunicó Riquelme.Consultado al funcionario policial si se notifica de las actuaciones a los propietarios del boliche, éste acotó que “se procede a identificar a los testigos, se individualiza al personal de seguridad y todas las actuaciones de estilo que son de rigor para aportar al legajo correspondiente”.“Este tipo de episodios en los locales bailables son habituales durante los fines de semana, no siempre, pero sí son habituales”, reconoció el comisario. Y agregó: “Intervenimos por ser la comisaría de la jurisdicción y, paralelo a esto, se montan operativos en el exterior de los locales bailables, con recursos de la Jefatura Departamental y Dirección Operaciones, para tratar de que estas situaciones no pasen a mayores o no continúen con algún hecho de gravedad en la parte exterior de los locales”.