Pidieron pena de 12 años para taxista que intentó matar a una trabajadora sexual

El taxista Nelson Servín enfrenta un juicio en el que se lo acusa de intentar matar a una trabajadora sexual santafesina; el violento episodio ocurrido el 28 de enero de 2019 en Paraná.Durante la jornada de los alegatos, que se desarrolló este martes en los Tribunales de Paraná, el fiscal Leandro Dato solicitó una pena de 12 años de cárcel para el imputado por entender que se trató de un intento de femicidio.“El 28 de enero en Paraná, Nelson Servín conducía un Fiat Siena relacionado a la Cooperativa de Taxi, subió Esmeralda Sequeira en la intersección de calles Além y Belgrano y la llevó hasta Las Garzas, entre José Hernández y cortada S/N, al sur de la ciudad, donde la tomó del cuello y la dejó tirada. La Tentativa de Femicidio fue a partir de que Servín estranguló a Sequeira hasta que ella logró su desvanecimiento y la dejó tirada, creyéndola muerta, en una calle de tierra sobre una zanja y se llevó sus pertenencias”, expuso el fiscal durante el juicio, registróPara la defensa del imputado, en tanto, se trató de un conflicto entre el chofer y su pasajera que terminó a los golpes.La mujer había contado aque el hecho sucedió en el contexto en el cual el taxista era su cliente. “Dijo que me llevaba ahí para que no viera nadie, por el auto que no era suyo. Cuando llegamos, me da el dinero que le había pedido y me dice que cruzara para el asiento de atrás. Él sale del auto, veo una actitud rara y no me bajo, sino que me cruzo por entremedio de los asientos. De todas maneras no tenía para dónde escapar porque era un descampado. Me dice ‘acostate’, y cuando me acuesto se me tira encima y empieza a ahorcarme. Yo lo único que me acuerdo es que lo rasguñé en la cara”, contó la mujer.Luego, cuando recobró la consciencia, se encontró perdida, desnuda y dolorida: “Cuando me levanto y me acuerdo lo que me había pasado empecé a correr, hice una cuadra. Me escondo en el fondo de una casa. Me asomo a mirar y veo que el tipo vuelve corriendo al lugar. Estaba aterrorizada, del susto que tenía veo en la parte de atrás de la casa que había una escalera y me subí al techo. Hasta que amaneció y veo un hombre que sale para ir a trabajar y empecé a gritar para que llamaran a la Policía”, relató.