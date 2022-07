Cuatro jugadores y el entrenador de arqueros de Patronato fueron detenidos

Patronato finalizó la jornada con detenidos: cuatro jugadores (Juan Barinaga, Matías Pardo, Axel Rodríguez y Justo Giani) y el entrenador de arqueros (Damián González).Lo dispuso la fiscal Especializada en Eventos Masivos y Espectáculos Deportivos, Celsa Ramírez, tras los incidentes luego del duelo ante Barracas Central. Los acusa de los delitos de “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”.Tras el despojo que padeció el equipo de Paraná y el escandaloso final por el enojo con el árbitro Jorge Baliño, la delegación permaneció demorada por más de tres horas en el vestuario de la cancha de All Boys y la fucionaria judicial ordenó la detención de los cuatro futbolistas y el miembro del cuerpo técnico de Facundo Sava.“Después de tres horas demorados, nos volvemos sin cinco compañeros que quedaron detenidos por la ineficiencia y abuso de poder de algunos”, expresó al respecto el defensor Lautaro Geminiani."No podemos salir del vestuario porque la policía nos dijo que tenemos que esperar", le había confirmado Francisco Álvarez. La delegación de Patronato pudo emprender su regreso a Paraná recién a altas horas de la madrugada. Estaba previsto que esta mañana entrene pensando en el partido del domingo frente a Boca Juniors.El escándalo empezó en los instantes posteriores al silbatazo final: los futbolistas del Patrón (y Facundo Sava, quien había sido expulsado) increparon a Jorge Baliño por sus decisiones. Luego, se enfrentaron con los efectivos de seguridad que custodiaban a la terna arbitral. "Me dan ganas de llorar, ir a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida", expresó el DT, con impotencia.