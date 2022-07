Médico fue denunciado por maltrato y por llevar un arma al hospital

Un médico que realiza guardias en el Hospital Centenario fue denunciado en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, por personas que trabajan en el área de Ginecología.



Según la acusación, el ginecólogo, quien sería oriundo de la ciudad de Concordia, tendría actitudes de reiterado maltrato.



Pero en la última guardia del jueves, habría mostrado un arma de aire comprimido lo que “generó impacto en las personas que se encontraban en el lugar”, señala Maximaonline.



La situación con el profesional no es nueva, debido a diferentes episodios que fueran denunciados por personal de la salud como también por pacientes.



Debido a las dos denuncias presentadas por trabajadores del hospital, entre ellas la de un médico, y posiblemente otras que se realizarían en las próximas horas, la fiscal pidió al Juzgado de Garantías medidas inhibitorias.



También la funcionaria judicial envió un oficio al director del Hospital Centenario, al Colegio Médico de Gualeguaychú, y a la Federación Médica de Entre Ríos, adjuntando las denuncias radicadas en las últimas horas.



“Esto no es nuevo y no debe sorprender, porque toda la gente que trabaja en salud sabe lo que está ocurriendo con este médico. No se entiende cómo puede seguir ejerciendo, frente a las situaciones de conflicto que permanentemente genera. Esto va a terminar mal si no se reacciona rápidamente”,expresaron fuentes consultadas en el Hospital Centenario.