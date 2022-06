Tristeza por la muerte de un niño: se habría disparado con el arma de su padre

Un lamentable episodio tuvo lugar en las últimas horas en la localidad de Diamante cuando un niño de 11 años se habría disparado en la cabeza con el arma reglamentaria de su padre, un oficial de la Departamental policial de Diamante. Se investigan los pormenores del hecho y en principio no se descartaba la hipótesis de un posible accidente.



“El papá llamó a las 7.40 de forma desesperada a la Sala de Comando pidiendo una ambulancia porque el hijo se había pegado un tiro; de forma inmediata, se llegó al lugar y se auxilió a la criatura, pero al hospital ya ingresó sin signos vitales, de acuerdo al informe médico”, comunicó a Elonce el jefe de la Departamental policial de Diamante, Maximiliano Villamonte.



"Es un matrimonio con dos hijos, una familia tipo. El arma del padre estaba guardada bajo llave en un armario, con un candado y la llave en otro armario; pero evidentemente el nene sabía dónde estaba”, estimó Villamonte al hacer hincapié en el accionar del padre del niño de 11 años: “Era un detalle que no todos los policías tenemos, pero que justamente este padre tenía bajo llave al arma y a la llave”.



“Fue un hecho totalmente desgraciado por la criatura y su padre, que es colega nuestro y una buena persona”, lamentó el comisario al reconocer que “ver a esos padres fue algo que realmente te parte al medio”.



En relación a las circunstancias del lamentable episodio, Villamonte refirió que la familia “estaba desayunando y no hay nada que haga pensar una determinación de este tipo por parte de una criatura”. (Elonce)