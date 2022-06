Denuncias cruzadas entre vecinas, restricciones, amenazas y allanamientos

Los hechos suceden en el barrio Justo José de Urquiza de Paraná, más precisamente en calle Cevilla, ubicada entre Bordón y Soldado Luna.



María Cecilia Almada, en diálogo con Elonce, aseveró que los hechos violentos comenzaron “luego de fallecer mi esposo, hace dos años”. Dijo que comenzó “a recibir amenazas, acoso, violencia constante. No puedo salir de mi casa. Tengo 21 denuncias realizadas. Nadie nos da apoyo. Estoy amenazada de muerte, mi hija y mi nieta también. Parten de la señora Irma Pérez. Está todo documentado”.



Detalló que Pérez “mientras tuvo una restricción de acercamiento (desde enero hasta el 8 de marzo), nos dejó tranquilas. Pero cuando terminó la medida, comenzó nuevamente la situación. Nos ha roto todos los vidrios. Lamentablemente tengo que dejar mi vivienda, con todo en regla como debe ser de parte de un buen ciudadano”.



Al ser consultada, mencionó que “no conoce” el motivo de esta situación violenta entre las dos familias.



Manifestó que a partir de una denuncia de Pérez de que “habíamos entrado a su casa. Nosotras nos defendimos”, dijo, la policía decidió allanar la vivienda de Almada. Los efectivos, en el marco del procedimiento secuestraron dos armas.



“Una de las armas casi no sirve. Mi marido era retirado del Ejército, fue paracaidista. Esas armas eran de él”, aseveró Almada. La versión de la otra vecina

Por su parte, Irma Pérez, hizo su descargo en el Elonce, y contó que ella vino de Buenos Aires con su familia y Cecilia Taborda ya vivía en el barrio. “Cuando llegamos a esta casa, era todo un descampado. Con mi familia, limpiamos y arreglamos el lugar. A esta señora le dimos todo, la ayudamos mucho, pero ella nos robaba el agua y la luz”, dijo.



Sin embargo, señaló que “siempre tuvimos problemas. Ella nos denunció con que le robamos parte de su terreno, han venido a mirar y medir, y estamos en línea. También nos denunció por una planta que pusimos y un mural que hicimos para no inundarnos”.



Según comentó Irma, su vecina le realizó cerca de “20 denuncias falsas”. “Es insoportable esta situación. Ella me mata las gallinas y envenena a mis perros. Su hija agredió a la mía, le quebró la mano y ahora la desfiguró”. Seguidamente, denunció: “Cecilia me clavó un rastrillo en la mano cuando quise rescatar a mi hija de su casa, porque le había metido los dedos en los ojos y se los lastimó”.



