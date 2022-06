Cinco fallecidos por incendio en edificio de Recoleta: ya son 35 los heridos

Incendio y tragedia en Recoleta | Los vecinos atrapados en los departamentos hacían luces con sus teléfonos celulares y dispositivos móviles para pedir ayuda y que pudieran localizarlos en medio del humo y la noche pic.twitter.com/GK4n2oXx3S — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 23, 2022

Un voraz incendio se registró en la mañana de este jueves en un edificio del barrio porteño de Recoleta y, por el hecho, cinco personas fallecieron, entre ellas tres menores, mientras que otras 18, entre las cuales hay cuatro niños y una mujer embarazada, fueron trasladadas a centros de salud de la zona.El titular del SAME confirmó que ascendió a 35 el número de heridos por el incendio que se desató en el séptimo piso del edificio en Recoleta. Además, reveló hoy que el personal médico "hizo un esfuerzo muy grande de reanimación" para poder revertir la gravedad del estado de dos mujeres y tres menores, pero lamentablemente no pudieron lograrlo y arribaron fallecidos al hospital, tras el incendio que se produjo en un edificio del barrio porteño de Recoleta."Tenemos confirmados tres menores y dos adultos fallecidos. Se hizo un esfuerzo muy grande de reanimación con estos pacientes, pero lamentablemente no pudimos sacarlos de la situación", remarcó el titular del SAME en declaraciones formuladas a la prensa.Asimismo, explicó que los pacientes rescatados de las llamas fueron derivados a los hospitales "Pedro de Elizalde, De Niños Ricardo Gutiérrez, Ramos Mejía, Rivadavia, Fernández, Pirovano y Durand"."Hay gente que inhaló mucho humo en el séptimo y octavo piso pisos", detalló Crescenti, que agregó que para este siniestro se desplegaron "25 ambulancias del SAME".Además, indicó que recorrieron "los pisos" para chequear que no haya más personas heridas que trasladar.Por último, Crescenti se refirió al estado de salud de los pacientes derivados y en ese aspecto explicó que "hay gente con mucho humo inhalado en vías respiratorias superiores".