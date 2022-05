Agravan la acusación contra un entrenador por supuesto abuso de un menor

La Justicia agravó la situación del entrenador de pelota a mano del Atlético Echagüe Club que, en diciembre pasado, fue denunciado por la mamá de un adolescente de 14 años a quien abusó sexualmente durante un viaje en colectivo entre Mendoza y Paraná.

Este martes 24, el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de María Elisabet Comas, agente fiscal auxiliar, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, modificó la apertura de la causa hecha el 15 de diciembre de2021 y calificó el hecho como abuso sexual simple agravado por la calidad de encargado de la educación y guarda.



Las fuentes informaron que el hecho quedó comprendido en la figura de Violencia de género (Ley 26.485), a la vez que precipita en el delito de Abuso sexual simple agravado por la calidad de encargado de la educación y guarda, previsto en el artículo 119, 1º y último párrafo del Código Penal, y resulta atribuible a S.U.B. La causa comenzó a sustanciarse a partir de la denuncia que realizó la mamá de la presunta víctima en la sede de Tribunales de Paraná el 14 de diciembre de 2021.



También, citó a los padres del menor para junio próximo para una entrevista y envió oficio al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) “a fin de solicitar que remitan informe de intervención en relación al joven” víctima, indicó EntreRíosAhora.

En la causa, actúa como querellante el abogado Leopoldo Cappa, en tanto que la defensa del entrenador está a cargo del defensor oficial Jorge Sueldo. Cappa impulsó el avance de la investigación penal. El caso La delegación de jugadores de la escuela de pelota a mano había viajado a aquella provincia. Fue el 8 de diciembre último, y según dice la apertura de la causa penal, “sin poder precisar hora exacta, S.U.B., profesor de pelota mano, aprovechando que nadie lo veía, abrazó por la espalda a su alumno (…) y le realizó tocamiento en sus genitales, por encima de la ropa. Hecho que ocurrió mientras viajaban en la ruta desde Mendoza a Paraná, en circunstancias en que el joven se encontraba sentado en el asiento N°19, del lado de la ventanilla y el Sr. Barrionuevo lindante al adolescente, en el asiento N°20 del colectivo en el que viajaban”.



Cabe recordar que enterado de la situación, el club dispuso, “con carácter urgente, medidas respecto a la persona señalada, disponiendo en forma preventiva que no continúe dictando clases en el seno de la institución hasta tanto se aclare esta situación”.