El hijo del exgobernador de Salta volcó en la Ruta 12 cuando viajaba a Paraná

Gracias a las fuerzas del cielo hoy nos dimos cuenta q somos indestructibles, invencibles e inmortales pic.twitter.com/ZWTPhE5Gdh — Tubsi ?? (@blondietubs) May 24, 2022

Marcos Urtubey, uno de los hijos del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, tuvo un terrible accidente cuando viajaba por Entre Ríos y de milagro sólo sufrió algunos golpes. Según confirmó el joven de 28 años, se encuentra en buen estado de salud.El accidente ocurrió este martes, cerca de las 12.30, en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 289, en la localidad de Gobernador Mansilla.Según trascendió, el Renault Fluence de color blanco en el que Urtubey viajaba como acompañante junto a otras dos personas, chocó contra un animal que se cruzó en la ruta.El auto era conducido por Nicolás Hernán Salgado, de 46 años, y también viajaba Carlini Tabatha Barrera, de 22 años, quienes también resultaron ilesos en el accidente.De acuerdo a lo precisado por la prensa entrerriana, todos se dirigían desde Buenos Aires a Paraná. Las tres personas fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora del Carmen de Mansilla, donde se constató que no sufrieron lesiones de gravedad, solo traumatismos leves.Los jóvenes se dirigían a Paraná para asistir a un evento organizado por la Sociedad Rural.De acuerdo a lo relatado por el hijo del exgobernador de Salta, el accidente se produjo porque se les cruzó un animal en la ruta y no lo pudieron esquivar, el auto se descontroló y dio varias vueltas en el aire."Estoy volviendo junto a una persona que estaba en el auto en el que tuvimos el accidente, no pasó absolutamente nada. Éramos tres en el auto, yo iba de acompañante", declaró Marcos Urtubey en declaraciones a la prensa local.El joven agregó: "Se nos cruzó un animal en la ruta, chocamos con el animal, el auto se nos descontroló, dio varias vueltas en el aire. Estamos perfectos, un par de golpes simplemente"."Estamos volviendo a Buenos Aires donde pasaremos por un hospital para realizarnos un chequeo general", contó el joven tras el gran susto que se dio al volcar el auto en que viajaba.Por las condiciones en que quedó el vehículo, tanto Urtubey como las otras dos personas que viajaban se salvaron de milagro, indicó