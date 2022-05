Búsqueda de mujer con Alzheimer: Toman testimonios y revisan registros fílmicos

Se cumple una semana de intensa búsqueda, sin que hayan surgido resultados satisfactorios sobre María Victoria Loza, la mujer con Alzheimer que desapareció de su domicilio en la localidad de Racedo, Departamento Diamante. Por ello, la población y allegados pedirán al Señor su intercesión en esta dramática circunstancia.En ese sentido, todo el equipo estuvo recorriendo la localidad de Racedo. A la investigación se sumó la Dirección de Investigaciones, que está entrevistando a gente que vio a la señora. El comisario contó que se están analizando registros fílmicos para establecer horarios y tratar de encontrar un rumbo a esta investigación.“A una semana de la desaparición de la señora, hemos recorrido tierra, aire, con perros, con caballos, con personal, sinceramente no nos queda donde buscar, y lamentablemente no tenemos un horizonte, pero seguimos trabajando con la esperanza de encontrar un rumbo para poder avanzar”, detalló.Ante la pregunta sobre la hipótesis de que un vehículo la haya levantado, Villamonte explicó que “si bien es una posibilidad no hay cómo avalarla, como fundamentarla. No la encontramos por ningún lado, pero somos conscientes de que todo el mundo sabe, de alguna u otra forma aunque sea anónima hubieran llamado para avisar que la vieron”.El comisario agregó que, si bien la mujer fue vista por un maquinista y un obrero, estos testimonios “tampoco orientan con respecto a qué dirección tomar en la investigación”.Instó a la población a comunicarse en caso de tener alguna pista con respecto al paradero de mujer. Los números para llamar son el 101 y el 911.Villamonte detalló que la mujer anteriormente había tenido episodios en los que se ausentaba de su domicilio y su familia salía a buscarla inmediatamente. La policía ya había participado de algunas búsquedas.Finalmente, el comisario lamentó que “aún no se ha dado con el paradero ni tampoco se encontraron pistas”, pero aseguró que “estamos poniendo la mejor voluntad y recursos, junto a la familia de la mujer, quienes no bajan los brazos”.