Video: se tiró de "palomita" en un kiosco para evitar que le roben

Un nuevo caso de inseguridad en el conurbano bonaerense tuvo un final feliz gracias a la rápida reacción de la víctima, quien en medio de una persecución de cuatro motochorros optó por tirarse de cabeza por la ventanita de un kiosco.La agilidad y destreza del joven quedó grabado por una de las 16 cámaras de seguridad que hay en el barrio de Merlo y se viralizó en las redes sociales.Ocurrió durante la madrugada del domingo, en la intersección de las calles Estanislao del Campo y Miranda, en el denominado Barrio Matera, en el oeste.Allí, alrededor de las 2 de la madrugada, dos jóvenes estaban charlando en la puerta de una casa e iban a ser víctimas de cuatro delincuentes quienes venían en dos motos.Al darse cuenta de que iban a ser emboscados por las motos, los jóvenes corrieron hacia diferentes lados. Y uno de ellos se la jugó por el kiosco que está abierto las 24 horas: corrió hacia allí y se tiró de cabeza dentro.La escena es tan rápida como desesperante. Cuesta creer que en velocidad se haya tirado en "palomita" de cabeza hacia una ventanita tan chica (la que atiende el kiosquero)."Quedé blanca. Estaba contando la plata para hacer la caja y veo a este pibe que se tira de cabeza dentro del local. Pero me dijo que me quede tranquila que se había metido porque lo querían robar", dijo la empleada que atiende el negocio."Es un pibe que vive a media cuadra de acá. La verdad que nos asustó a todos. Es increíble que se haya tirado adentro del local y no haya roto nada. Hay heladeras, vidrios, pero entró derechito. Increible", contó Javier, el dueño del kiosco en una entrevista realizada por Telefé.Lo cierto es que gracias a su destreza y determinación, zafó. Finalmente, los motochorros abandonaron el lugar y no hubo que lamentar ningún hecho delictivo.