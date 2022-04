Pidieron elevar a juicio la causa por el asalto a sala de juegos de Paraná

El hecho

Video: Video completo del asalto a la sala de juegos

El fiscal Mariano Budasoff, que investigó el asalto a la sala de juegos de calle Galán, de Paraná, presentó las pruebas y pidió que los cuatro imputados sean llevados a juicio.Los imputados son: Agustín Santini; el ex policía Gustavo Cabrera; Héctor Cejas; y el ex jefe de Sala del casino, Alfonso Mildenberger.Según informó el programa, de, “el ex policía, Cabrera, tenía una pollería, lindante a la sala de juegos. Santini es el que confesó el hecho. Mildenberger perdió el trabajo luego de que se confirmó que había sido parte del grupo que asaltó”.En la audiencia, el fiscal dijo que “Santini y Cejas ingresaron al casino armados. Cabrera custodiaba las afueras, yendo y viniendo. Una vez que ingresaron a la Tesorería se llevaron una suma cercana a 2 millones de pesos”."Santini habló de Cabrera y Cejas, pero también involucró a Mildenberger. Santini dijo que cruzó a Cabrera y Cejas en la esquina, le dijeron lo que iban a hacer y tenían que esperar al `pelado`. Él aceptó porque no tenía dinero, ni trabajo, e iba a ser padre. Contó que él llevaba una réplica de pistola. Señaló que se la dio Cejas. Admitió que el `pelado` que se veía en el video era Mildenberger", resaltó.Sobre lo que pasó después del asalto, remarcó: "dijo Santini que salieron corriendo, los esperaba un remis. Le dejaron 20 mil pesos y un arma que no era de él. Nosotros secuestramos un arma, se la mostré y me confirmó que era esa. Así confirmamos la participación de Santini".Respecto a Mildenberger, dijo: "el imputado llegó bastante antes de lo que solía llegar a la sala de juegos. Se encontró con Cabrera minutos antes del robo, se lo ve al costado de la filmación y arregló la entrada. Es indicativo que haya llegado media hora antes de su horario. Se lo veía nervioso, enviaba mensajes. Ingresa a la sala de juegos, cuando le abren la puerta, y a los minutos vuelve a salir. Una vez que regresa toca timbre, no mira para atrás, no demuestra actitud de alerta. Ahí es que las imágenes muestran cómo llegan los otros dos imputados. Él solo los mira e ingresan"."Cuando entran Mildenberger se hace a un costado. Le pidió a Burgos que abriera la Tesorería. Fue tratado de forma benévola en todo el hecho y al resto se los trata con violencia. Colabora para guardar el dinero en las bolsas y abre las cajas. Es el único parado en Tesorería, el resto está en el piso, reducido con violencia", agregó.En octubre del 2021, asaltantes ingresaron con un empleado de la sala de juegos al lugar. A los minutos, abrió la puerta otro empleado, que intentó impedir el ingreso de los delincuentes. Inmediatamente lo redujeron y amenazaron con un arma.Los cuatro se dirigieron a la sala donde se estaba haciendo el conteo de billetes. En el lugar estaba otro trabajador del casino que, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, trató de cerrar la puerta para que no ingresen los ladrones. Esto fue en vano, ya que entró uno de los delincuentes y lo hizo tirar al piso.Fue así que sacaron una bolsa de tela, que se usan comúnmente para hacer las compras en un supermercado, y le exigieron a uno de los empleados que la sostenga, mientras ellos guardaban todo el dinero que estaba en el lugar. Luego, siguieron buscando más billetes en cajas y otros sitios.Mientras esto ocurría, dos empleados permanecían tirados en el piso y luego se suma a ellos el tercero. Los delincuentes cargaron las bolsas con dinero y huyeron. Inmediatamente, uno de los trabajadores da aviso a la Policía.