Cocaína envenenada: prisión para seis detenidos y posible condena perpetua

La Justicia dictó la prisión preventiva para los seis detenidos por la venta de droga envenenada en Puerta 8 y además agravó la acusación en su contra, por lo que podrían recibir una condena a perpetua en un futuro juicio oral.Se trata de los primeros detenidos que cayeron después de que se conoció el caso que se cobró la vida de 24 personas y provocó intoxicaciones a otras 80. De esta manera, los acusados esperarán el juicio oral en la cárcel.El juez de Garantías N° 3 Mariano Grammatico, agravó además la calificación de "homicidio simple" y tráfico "agravado" a "tráfico ilegal de sustancia estupefaciente en la modalidad tenencia con fines de comercialización, agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso– reiterado en al menos once hechos y homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso en grado de tentativa– reiterado en al menos veinte hechos".El juez los considera "autores materiales" de la venta de cocaína adulterada en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero y San Martín y Hurlingham, un episodio que dejó 24 muertos y más de 80 intoxicados., según la resolución del juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, difundida porSe trata de los primeros detenidos en el allanamiento al búnker en el barrio Puerta 8, el miércoles 2 de febrero. El 23 de febrero, la Justicia federal allanó a Miguel Ángel "Mameluco" Villalba y a su hijo en la cárcel y detuvo a 17 personas en 36 operativos en San Martín, luego de descubrir a través de escuchas telefónicas, que la organización habría tenido en su poder la cocaína adulterada con carfentanilo.Las intoxicaciones comenzaron la noche del 1° de febrero, después del partido Argentina - Colombia por las Eliminatorias. Las víctimas fueron a comprar las dosis a búnkeres de los barrios Puerta 8 y El Gaucho, en Tres de Febrero. Pero en lugar de la cocaína a la que estaban acostumbrados, sin saberlo les vendieron una que estaba mezclada con carfentanilo, un opioide utilizado para sedar elefantes y que es 10.000 veces más poderoso que la morfina.El efecto del corte de la cocaína con ese ingrediente se pudo ver en las imágenes de las víctimas que eran llevadas a los guardias por sus familiares o amigos.Clarín reveló el viernes que el 24 de enero, dos "catadores" se intoxicaron al probar un lote de cocaína que había venido de Colombia. El dato surge de escuchas telefónicas a la banda de "Mameluco" Villalba. Después de ese episodio, la orden interna fue enviar la droga "a depósito para rechazo".El camino para llegar a la hipótesis "Mameluco" fue largo. Primero se apuntó a Joaquín "Paisa" Aquino (33). El día después de que el caso estallara fue detenido durante un allanamiento en su casa de José C. Paz, donde le encontraron 5.000 dosis de droga y un arma. En los operativos también cayeron seis parientes que integran su red.Siguiendo la línea "Paisa", se pensó en la hipótesis de Max Ali Alegre (alias "Alicho", 32), como dueño del cargamento letal. El martes 22 de febrero, una pericia a la cocaína secuestrada en lo de Aquino y compañía determinó que no tenía carfentanilo. Así, hubo que barajar y dar de nuevo, aunque "Paisa" seguirá detenido y "Alicho" ya estaba en prisión por una condena por narcomenudeo.El miércoles 23 de febrero a la madrugada, la Justicia ordenó 36 allanamientos contra la banda de "Mameluco" Villalba.La mayoría fue en la Villa 18 de Billinghurst, partido de San Martín, donde "Mameluco" Villalba y su hijo Iván aún tienen el control del negocio de la venta de drogas.Justamente, una investigación previa al caso del carfentanilo fue la que pudo dar con el antecedente de las intoxicaciones y las órdenes de tirar la droga, que por algún motivo igual llegaron a las manos de las 24 personas que murieron y otras 80 que fueron hospitalizadas por intoxicación.